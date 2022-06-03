56-летняя певица Анастасия всю свою жизнь посвятила карьере, однако сейчас звезда может остаться без пенсионных начислений. Об этом артистка рассказала порталу «PRO звезд».

По словам Анастасии, она подготовила все необходимые документы для получения выплат, но в Пенсионном фонде ей отказали.

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«Они просто надо мной издеваются! Взяли и сперли мою пенсию, если не сказать грубее! Я всю жизнь работаю! Ни одного дня не отдыхала! Стажа у меня достаточно, даже с избытком! Я работала во многих театрах: в Театре зверей Дурова, в Московском театре драмы. Это даже в Википедии написано! Училась в Щукинском училище — это тоже в стаж входит. Плюс я член Союза литераторов. К тому же я постоянно гастролирую, не останавливаясь. И с каждого концерта идут отчисления в Пенсионный фонд», — негодует знаменитость.

Певица отметила, что в Пенсионном фонде спросили о ее трудовой книжке, но у звезды ее нет.

«К этому прицепились! Она сгорела во время пожара. Мол, в театрах архивы не сохранились! То, что происходит сейчас, — просто хамство! Так меня еще никто не унижал», — подчеркнула Анастасия.

Исполнительница намерена получить пенсию при помощи юристов.

«У меня огромное количество грамот и благодарностей: ими можно всю комнату обклеить вместо обоев», — заключила артистка.

Журнал «Телепрограмма» рассказал о размерах пенсий российских знаменитостей. Как выяснили журналисты, у большинства из звёзд выплаты невысокие, однако они компенсируются работой в различных проектах. Их пенсии также зависят от заслуг и наград в профессиональной и общественной деятельности. Из публикации следует, что самая маленькая пенсия у Ефима Шифрина, а самая большая у актрисы Татьяны Дорониной.

Журнал разделил знаменитостей на три группы. В них включили тех, кто получает от 13 000 до 33 000 рублей, от 48 000 до 54 000 рублей и от 60 000 до 70 000 рублей. В первую группу вошли артисты, которые не получают никаких надбавок.

По данным журнала, самая маленькая пенсия у 65-летнего Ефима Шифрина — 13 496 рублей. Если бы артист был неработающим пенсионером, то получал бы 20 222 рублей.

«Пенсия у меня на книжке копится. Что еще с ней делать? Идет в общий счёт трат. Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно», — отметил Шифрин

Чуть больше — от 15 000 до 18 000 рублей — пенсия у телеведущих Розы Сябитовой и Регины Дубовицкой, у актёров Михаила Боярского и Андрея Урганта, актрисы Натальи Аринбасаровой, участников интеллектуальных телеигр Александра Друзя и Анатолия Вассермана.

«Я никогда не отказывалась от помощи государства, но и не рассчитывала на неё», — поделилась как-то с «Телепрограммой» Роза Сябитова.

«Секрет» рассказывал, что 18 000 получает и Елена Проклова.

У 57-летней певицы Лолиты пенсия составляет 23 200 рублей. Легенды телевидения Николай Дроздов и Дмитрий Дибров получают около 33 000 рублей.

От 48 000 до 54 000 рублей

В этой категории оказались звёзды-москвичи, которые получают столичную надбавку за звания заслуженных и народных артистов в размере 30 000 рублей. Среди них — диктор и артистка Ангелина Вовк.

«Моя пенсия чуть больше 17 000 рублей. Но ещё наша московская надбавка за звания, в итоге выходит 47 000 с копейками», — рассказала Вовк.

От 60 000 до 70 000 рублей

У звёзд-орденоносцев пенсии ещё солиднее: к базовой пенсии помимо надбавки за звания они получают ещё одну доплату за ордена. Она начисляется только неработающим артистам-пенсионерам. Среди полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством» — Никита Михалков, Юрий Соломин, Татьяна Доронина. Эта выплата привязана к базовому размеру соцпенсии, её размер составляет около 23 000 рублей. В итоге общий размер пенсий выходит в районе 70 000 рублей.

Среди её получателей окажется теперь и Александр Ширвиндт, который по собственному желанию покинул должность худрука Театра сатиры.

Эдита Пьеха живёт в Санкт-Петербурге, где нет столичных надбавок за звание, но она имеет доплату за орден и за звание «Почётный шахтёр» — в итоге набегает почти 60 000 рублей. Такая же пенсия у москвички народной артистки Ларисы Лужиной с учётом надбавки блокадницы.

Лолита Милявская в свои 58 лет даже не думает о прекращении карьеры. И дело не в том, что концерты ее заряжают и радуют, хотя это тоже играет роль. Проблема носит материальный характер. На одну лишь пенсию певица вряд ли сможет выжить, тем более на том уровне, к которому она привыкла за долгие годы популярности.

Вот уже несколько лет Лолита получает пенсию размером 23 тысячи рублей. Ради этих выплат ей даже пришлось доказывать свой статус и высчитывать точное количество отработанных лет. Годы, проведенные на сцене, при этом никак не учитываются. Как оказалось, надбавка к пенсии положена лишь обладателям орденов и званий народных артистов.

«Мне присылают пенсию 21 тысячу. Я лично явилась в пенсионный фонд и устроила скандал, требуя объяснений. И говорю: «Стоп, вы пересчитали». Я не заслуженная артистка, ну максимум с московскими надбавками, 17 предел. Они так испугались. Выяснилось, что у меня ИП и налоги немаленькие, короче, пенсия все равно фигня по сравнению с тем, что я плачу. Зато мне индексировали — у меня 23 230 рублей», — рассказала Лолита в YouTube-шоу «Синдеева».

Актриса и ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева получает пенсию в размере 45 тысяч рублей в месяц. Такую сумму назвала «Комсомольская правда».

Размер суммы объясняется тем, что по закону все прописанные в Москве деятели культуры, имеющие почетные звания, обладают правом на прибавку к пенсии в 30 тысяч рублей. Коллега Гузеевой по передаче, сваха Роза Сябитова, получает 14 тысяч рублей. Однако на размер пенсии она не жалуется, пишет издание.

Телеведущая и руководитель программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая получает пенсию в размере 16 тысяч рублей в месяц. Однако она недовольна такими выплатами.

Пенсии от 45 до 55 тысяч рублей в месяц, благодаря званиям, получают Евгений Петросян, Елена Степаненко, Юрий Стоянов, Елена Яковлева, Елена Проклова, Лариса Удовиченко, и другие. Без надбавок оказались телеведущие Дмитрий Дибров и Николай Дроздов.

Певец и композитор Юрий Лоза пожаловался на крайне низкую пенсию в 15 тысяч рублей. Он отметил, что этих денег ему не хватает даже на содержание дома и на продвижение собственного творчества.

«Пенсия, мне кажется, все-таки должна быть каким-нибудь образом связана с заработком. Я живу в поселке, у меня охрана 15 тысяч рублей стоит, и пенсия тоже 15. Я не могу обеспечить даже свой дом на эту пенсию», — рассказал он изданию PopCornNews.

Лоза подчеркнул, что если бы он захотел снять клип, то с пенсии на него пришлось бы копить лет 8-10. «А еще у меня, кроме дачи, есть квартира, там 10-15 тысяч тоже нужно. Кто-то из моих коллег говорил, что им и миллиона не хватает, но это уже их личное дело», — добавил артист.

Певец Александр Маршал в беседе с Антоном Красовским признался, что его пенсия составляет 12 тыс. рублей, так как ему не положена надбавка за творческие достижения из-за жилья в Подмосковье, передает Lenta.ru.

«Я получаю пенсию. С 60 лет. Я успел до поднятия пенсионного возраста. У меня пенсия 12 тыс., блин, рублей. Я живу за городом, поэтому мне не положена надбавка как заслуженному артисту», — пояснил Маршал.

Певец добавил, что не всегда жил в Московской области. По его словам, 15 лет назад он был прописан в собственной квартире в Москве, однако решил переехать в область, потому что «это же тоже Россия».

Пенсия заслуженного артиста России, певца Бориса Моисеева составляет 85 тысяч рублей, пишет портал Woman.ru. Однако вместе с авторскими отчислениями музыкант получает суммарно 150-170 тысяч рублей в месяц.

Пенсия Моисеева складывается из официальных выплат пенсионного фонда и доплаты за звание заслуженного артиста России. Дополнительный доход певцу приносят авторские отчисления за использование его музыкальных произведений.

«Борис Михайлович — такой человек, который никогда ни на что не жалуется и никогда ничего ни у кого не просит. Ему достаточно денег. Тем более его окружают друзья, которые всегда помогут, если вдруг что-то ему будет нужно», — рассказал директор Моисеева Сергей Горох.

Вдова актера Михаила Державина, народная артистка России Роксана Бабаян пожаловалась на «копеечную» пенсию. Размер социальных выплат певица и актриса раскрыла в эфире передачи «Секрет на миллион» телеканала НТВ.

«Пенсия у меня очень маленькая. Ой, там вообще копейки. 18 или 20 тысяч рублей. Вместе со званием народной артистки — 40», — призналась Бабаян.

Михаил Державин скончался 10 января 2018 года в возрасте 81 года. Он находился в реанимации с конца 2017 года.

75-летняя Бабаян снялась в таких фильмах, как «Бабник», «Третий не лишний» и «Импотент». В 1970-х она выступала вместе с ВИА «Голубые гитары». Исполнительница известна по таким песням как «И снова солнцу удивлюсь», «Нельзя любить чужого мужа», «Чары колдовские», «Чего хочет женщина» и «Давний разговор». Звание народной артистки России она получила в 1999 году.

Художник Никас Сафронов в разговоре с «Собеседником» осудил звезд российского шоу-бизнеса, которые жалуются на нехватку средств.

«Не надо говорить: «Мои песни никто не слушает, концерты не проводят, а я ведь певец!» Спой так, чтобы людям хотелось тебя увидеть, услышать — и купить для этого билет на твой концерт», — высказался Сафронов.

Он уточнил, что его друзья — Геннадий Хазанов, Федор Добронравов, Лев Лещенко и Владимир Винокур – не жалуются на отсутствие денег, так как активно работают и выступают по всей стране. По мнению живописца, жалуются только те знаменитости, которые «живут одним днем». Сафронов считает, что звездам на пике популярности надо откладывать деньги на трудные времена, вкладываться в недвижимость, привлекать подписчиков.

Художник Никас Сафронов предложил лишить пенсии российских звезд шоу-бизнеса.

«Пенсию надо давать простым рабочим, медсестрам, ученым, учителям, военным, сотрудникам ГИБДД, МЧС – одним словом, людям труда. Они должны получать достойный доход. А публичным людям – пусть эту буду я, Пугачева или та же Лолита — какая пенсия? Мы все проживем без этих денег!» — сказал он «Собеседнику».

Сафронов добавил, что Лолите пенсия вообще не нужна, так как сумма пособий от государства — это капля в море.

Говоря о себе, художник заявил, что своей пенсии «вообще не видит» и не знает, сколько точно получает, так как отдает эти деньги на благотворительность.

Адвокат Александр Островский высказался по поводу пенсии певицы Аллы Пугачевой. Он отметил, что теоретически артистка может лишиться некоторой части выплат от государства.

Ранее художник Никас Сафронов возмутился размеру пенсий некоторых знаменитостей. Он отметил, что публичных личностей, в том числе Аллу Пугачеву, стоило бы лишить господдержки.

Его слова прокомментировал адвокат Александр Островский. Он отметил, что по закону обычную пенсию у Примадонны отобрать нельзя. Однако, если ее лишат звания народной артистки, то она потеряет доплату за него.

«Она получает доплату за звание народной артистки. Вот если лишат ее звания, то эту доплату она перестанет получать. Но Никас просто сотрясает воздух, никто Пугачеву не будет лишать этого», — объяснил эксперт в беседе с порталом Day.ru.