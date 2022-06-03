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30 минут назад

В сети появилось фото беременной Maruv в инвалидной коляске

Елена Прошина

В Сети появилось фото беременной украинской певицы Анны Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv. На снимке, который опубликовал Telegram-канал «НеМалахов», исполнительницу везут в инвалидной коляске.

Беременная Maruv оказалась в инвалидной коляске
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Беременная Maruv не может сама ходить. Анна Корсун неузнаваема. Рядом с ней — муж и менеджер Александр Корсун», — рассказал автор канала .

Напомним, что сама Maruv пока никак не комментировала состояние своего здоровья — после начала спецоперации на Украине Корсун и ее супруг перестали публиковать что-либо в соцсетях.

Maruv пожаловалась на травлю из-за гастролей в России

О беременности исполнительницы стало известно в феврале 2022 года, в день ее 31-летия. Певица показала в личном блоге снимки, на которых позировала в латексном костюме и ботфортах, не скрывая свое положение — наряд только подчеркнул округлившийся живот. Таким образом Maruv сообщила фанатам, что ждет рождения первенца.

Шоу-бизнес,Анна Корсун,
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