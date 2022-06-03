Беременная Maruv оказалась в инвалидной коляске

В Сети появилось фото беременной украинской певицы Анны Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv. На снимке, который опубликовал Telegram-канал «НеМалахов», исполнительницу везут в инвалидной коляске.

«Беременная Maruv не может сама ходить. Анна Корсун неузнаваема. Рядом с ней — муж и менеджер Александр Корсун», — рассказал автор канала .

Напомним, что сама Maruv пока никак не комментировала состояние своего здоровья — после начала спецоперации на Украине Корсун и ее супруг перестали публиковать что-либо в соцсетях.