Беременная Maruv оказалась в инвалидной коляске

В Сети появилось фото беременной украинской певицы Анны Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv. На снимке, который опубликовал Telegram-канал «НеМалахов», исполнительницу везут в инвалидной коляске.
«Беременная Maruv не может сама ходить. Анна Корсун неузнаваема. Рядом с ней — муж и менеджер Александр Корсун», — рассказал автор канала .
Напомним, что сама Maruv пока никак не комментировала состояние своего здоровья — после начала спецоперации на Украине Корсун и ее супруг перестали публиковать что-либо в соцсетях.
О беременности исполнительницы стало известно в феврале 2022 года, в день ее 31-летия. Певица показала в личном блоге снимки, на которых позировала в латексном костюме и ботфортах, не скрывая свое положение — наряд только подчеркнул округлившийся живот. Таким образом Maruv сообщила фанатам, что ждет рождения первенца.