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35 минут назад

Кеосаян назвал виновного в его разводе с Хмельницкой

Елена Прошина

Режиссер Тигран Кеосаян признался, что винит себя в разводе с актрисой Аленой Хмельницкой. В YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» он рассказал, что влюбился журналистку Маргариту Симоньян, что послужило крахом его брака.

Кеосаян назвал виновного в его разводе с Хмельницкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что Кеосаян и Хмельницкая прожили в браке более 20 лет. Отношения развалились после того, как режиссер встретил Симоньян, в которую сразу же влюбился.

Несмотря на расставание, бывшие супруги поддерживают теплые отношения. По словам кинематографиста, его новая семья отдыхает вместе с Хмельницкой.

«Во всех ситуациях надо людьми оставаться. Так получилось. Моя обязанность содержать Алену, она мать моих детей. Она воспитала дочерей так, что мне за них не стыдно. Алена как была мне родным человеком, так и остается! Она же не виновата, что я встретил любимую Маргариту. Я ушел из семьи. Это моя вина. Ну как моя вина. Жизнь так сложилась», — пояснил.

Напомним, что в браке с Симоньян у режиссера родились трое детей, однако пара узаконила отношения только недавно — 3 марта 2022 года.

Шоу-бизнес,Алена Хмельницкая,Маргарита Симоньян,Тигран Кеосаян,
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