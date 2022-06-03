Кеосаян назвал виновного в его разводе с Хмельницкой

«Во всех ситуациях надо людьми оставаться. Так получилось. Моя обязанность содержать Алену, она мать моих детей. Она воспитала дочерей так, что мне за них не стыдно. Алена как была мне родным человеком, так и остается! Она же не виновата, что я встретил любимую Маргариту. Я ушел из семьи. Это моя вина. Ну как моя вина. Жизнь так сложилась», — пояснил.