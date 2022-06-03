Зеленский требовал от российского продюсера называть себя богом

«Мы все его называли гномиком, потому что были у него определенные амбиции, обиженный человек на свою походу внешность и на свое поведение. Да, такой всегда шутил, анекдоты рассказывал, но в качестве поведения у него было нехватка. Это было связанно либо с какой-либо травмой, потому что он реально был пришибленным», — заявила Сазыкина.