Зеленский требовал от российского продюсера называть себя богом

Российский продюсер Олеся Сазыкина рассказала о совместной работе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом кинодеятель сообщила «Пятому каналу».
Продюсер поведала, что работала вместе с будущим политиком в четырех проектах и уже тогда неоднократно замечала странное поведение Зеленского.
«Мы все его называли гномиком, потому что были у него определенные амбиции, обиженный человек на свою походу внешность и на свое поведение. Да, такой всегда шутил, анекдоты рассказывал, но в качестве поведения у него было нехватка. Это было связанно либо с какой-либо травмой, потому что он реально был пришибленным», — заявила Сазыкина.
Кинодеятель также добавила, что некоторые поступки бывшего участника КВН также вызывали вопросы: артист мог резко начать требовать к себе особого обращения.
«Он идет на площадку и резко разворачивается обратно: "Меня надо попросить хорошенько". Спрашиваю: "А это как?". Из серии — на колени упасть, сказать ваше величество. И он все время говорил "Мое имя, мое имя — это вообще царь, бог, на меня надо молиться, я вообще самый лучший», — вспомнила Сазыкина.
Ранее Кремль ответил на вопрос о возможности встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.