В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
1 час назад

Ида Галич показала тело в белье и лицо без макияжа

Lenta.ru

Популярная российская блогерша Ида Галич показала тело в нижнем белье и лицо без макияжа. Соответствующим снимком она поделилась в сторис (на данный момент они удалены) на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ида Галич показала тело в белье и лицо без макияжа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, 31-летняя знаменитость разместила фотографию, на которой она позирует перед камерой в нижнем белье розового цвета. При этом на снимке видно, что волосы инфлюэнсерши выглядят небрежно, а на лице полностью отсутствует макияж.

Известно, что раннее блогерша рассказала, как сбрасывает лишний вес, набранный после родов. «Месяц ем сладкое только по субботам. Месяц как занимаюсь боксом, хожу на пилатес и йогу. Подобрала подходящие витамины. Чувствую себя здорово! Наконец я что-то ем или не ем не ради "красоты", а ради себя, ради своего самочувствия и здоровья. Мне предстоит много работы, но я уже очень радуюсь своему отражению в зеркале», — призналась она.

В апреле Ида Галич раскрыла правду о проделанной пластике лица. По ее словам, в прессе и социальных сетях постоянно пишут о том, что она прибегала к различным хирургическим вмешательствам. Блогерша отметила, что за последние два года прошла курс безоперационной подтяжки лица, делала инъекции ботокса в лоб и геля в губы, а также каждый день ходила на массаж лица.

Шоу-бизнес,Ида Галич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители