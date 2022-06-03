Продюсер рассказала о конфликте Распутиной с Зеленским

«Он маленького роста, а Распутина — такая сибирская дивчина. Выше его и сильнее. Она один раз ему на мероприятии сказала: "Если ты сейчас дядя Вова не заткнешься или там как Владимир вас по отчеству, то получите в лобешник". И когда она встала с ним ростом, понятное дело, что он ей там до *** не достает», — рассказала.