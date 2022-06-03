Продюсер рассказала о конфликте Распутиной с Зеленским

До того, как стать президентом Украины Владимир Зеленский снимался в российских фильмах и играл в КВН. Однако общение с российскими коллегами не всегда складывалось удачно. Как рассказала продюсер Олеся Сазыкина, Зеленский часто ссорился с Машей Распутиной. Об этом пишет Пятый канал.
По ее словам, у нынешнего главы государства был постоянный конфликт с певицей. Причиной тому служил небольшой рост Зеленского.
«Он маленького роста, а Распутина — такая сибирская дивчина. Выше его и сильнее. Она один раз ему на мероприятии сказала: "Если ты сейчас дядя Вова не заткнешься или там как Владимир вас по отчеству, то получите в лобешник". И когда она встала с ним ростом, понятное дело, что он ей там до *** не достает», — рассказала.
Сазыкина также рассказала, что ей удалось поработать с Зеленским на международном конкурсе «Новая волна», где комик в очередной раз позволил себе лишнего.
«После "Новой волны" была корпоративная вечеринка, он на этой вечеринке позволил себе лишнего. Ну, его хорошо взяли за грудки, потрясли. После этого он неделю ходил как обиженный додик. Маленький обиженный додик», — вспомнила Сазыкина.