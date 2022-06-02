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36 минут назад

Джонни Депп прокомментировал победу в суде над Херд

Никита Бородкин

Голливудский актер Джонни Депп прокомментировал победу в судебном разбирательстве против своей экс-супруги Эмбер Херд. Как сообщает CNN, артист заявил, что с самого начала его истинной целью в суде было добиться правды.

Джонни Депп прокомментировал победу в суде над Херд
Фото: ReutersReuters

«Шесть лет назад моя жизнь, жизнь моих детей и жизни моих самых близких людей, которые поддерживали и верили в меня много лет, изменились навсегда в одно мгновение ока. Против меня были выдвинуты серьезные уголовные обвинения через средства массовой информации. На меня вылился бесконечный поток ненависти, хотя на мне не было никакой вины», — заявил Депп.

Он подчеркнул, что его долгом перед детьми и всеми людьми, которые верили в него, было показать миру истину вне зависимости от итогового договора. Актер заявил, что теперь он «наконец-то спокоен».

«Я надеюсь, что мое стремление раскрыть правду поможет всем мужчинам и женщинам, оказавшимся в подобной ситуации, никогда не сдаваться. Всё лучшее — еще впереди, и сейчас в моей жизни уже началась новая глава. Истина никогда не умирает», — заявил он.

Напомним, что 1 июня суд присяжных признал Эмбер Херд виновной в клевете по делу о защити чести и достоинства Деппа. Причиной судебного разбирательства стала ее статья для The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия.

Шоу-бизнес,Джонни Депп,
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