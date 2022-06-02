Джонни Депп прокомментировал победу в суде над Херд

«Шесть лет назад моя жизнь, жизнь моих детей и жизни моих самых близких людей, которые поддерживали и верили в меня много лет, изменились навсегда в одно мгновение ока. Против меня были выдвинуты серьезные уголовные обвинения через средства массовой информации. На меня вылился бесконечный поток ненависти, хотя на мне не было никакой вины», — заявил Депп.