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20 минут назад

Анна Семенович показала фото в банном халате без макияжа

Lenta.ru

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович показала фото без макияжа, сделанное на отдыхе в загородном отеле. Соответствующими кадрами она поделилась на странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Анна Семенович показала фото в банном халате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На опубликованных фото 43-летняя певица позировала, лежа в белом банном халате на шезлонге из кожи. При этом на снимках видно, что звезда не стала наносить на лицо косметику и уложила волосы в небрежные кудри.

соцсети

«Сегодня у нас настоящий релакс», — подписала пост Семенович.

Поклонники положительно оценили внешний вид артистки и оставили ей комплименты в комментариях.

«Анна, ты просто вау!», «Какая красотка», «Анна, вы просто огонь», «Шикарно!», «Отлично выглядишь!» — высказывались они.

В мае Семенович раскрыла подробности своих пластических операций. Поп-исполнительница призналась, что перенесла несколько хирургических вмешательств. В частности, она сделала липосакцию рук и скорректировала форму подбородка. Кроме того, Семенович пояснила, что никто никогда не отговаривал ее от упомянутых манипуляций с внешностью.

«Мне не важно, что устраивает моего мужчину. Важно, чтобы нравилось мне. Я себе вообще нравлюсь и считаю себя очень красивой женщиной. Мне кажется, что в 40 лет жизнь только начинается», — подчеркнула певица.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
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