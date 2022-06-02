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1 час назад

Николай Агутин назвал причину смерти Жени Белоусова

Газета.Ru

Первый концертный директор Жени Белоусова в беседе с NEWS.ru заявил, что музыкант умер из-за пузырька воздуха. Николай Агутин отметил, что певец сам загнал себе его в руку, когда пытался самостоятельно поставить себе капельницу.

Николай Агутин назвал причину смерти Жени Белоусова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В больнице Жене ставили обыкновенные капельницы. Он пошел покурить, вытащил капельницу. А вернувшись, поставил ее обратно на руку. Поставил, видимо, неправильно. Врачи лично мне потом говорили, что, вероятно, пузырек воздуха попал», — вспомнил Агутин.

В свою очередь поэт Александр Шаганов, написавший для Белоусова несколько песен, добавил, что незадолго до смерти музыкант говорил, что «не представляет себя старым». При этом произнесенные слова показались Шаганову искренними.

«Он как будто предчувствовал или напророчил все это сам себе», — резюмировал поэт.

Ранее Шаганов предположил, что Белоусов погиб из-за детской травмы головы.

Шоу-бизнес,Александр Шаганов,
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