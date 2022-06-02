Признанная виновной бывшая жена Джонни Деппа прокомментировала решение суда

Американская актриса и бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд заявила, что разочарована решением присяжных, которые признали ее виновной в клевете на актера за статью о сексуальном насилии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее суд присяжных после трехдневных обсуждений по итогам процесса, который длился более полутора месяцев, признал Херд виновной в клевете на бывшего мужа. Депп подал на актрису в суд за статью 2018 года, в которой она написала о пережитом в браке сексуальном насилии. Имени актера в самой статье не упоминалось. Депп собирался отсудить у нее 50 миллионов долларов, однако по решению суда присяжных Херд будет обязана выплатить ему только 15 миллионов долларов.

Актриса призналась, что разочарована решением суда.

«Разочарование, которое я испытываю, превыше всяких слов. Гора доказательств, которую я представила, оказалась недостаточна против непропорциональной силы, влияния и власти моего бывшего мужа», — заявила она.

Херд при этом отметила, что она больше всего расстроена не самим решением суда, а тем, какое значение этот вердикт будет иметь для других женщин. По ее словам, это противоречит идее того, что насилие против женщины должно восприниматься всерьез.