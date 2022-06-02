Признанная виновной бывшая жена Джонни Деппа прокомментировала решение суда

Американская актриса и бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд заявила, что разочарована решением присяжных, которые признали ее виновной в клевете на актера за статью о сексуальном насилии. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее суд присяжных после трехдневных обсуждений по итогам процесса, который длился более полутора месяцев, признал Херд виновной в клевете на бывшего мужа. Депп подал на актрису в суд за статью 2018 года, в которой она написала о пережитом в браке сексуальном насилии. Имени актера в самой статье не упоминалось. Депп собирался отсудить у нее 50 миллионов долларов, однако по решению суда присяжных Херд будет обязана выплатить ему только 15 миллионов долларов.
Актриса призналась, что разочарована решением суда.
«Разочарование, которое я испытываю, превыше всяких слов. Гора доказательств, которую я представила, оказалась недостаточна против непропорциональной силы, влияния и власти моего бывшего мужа», — заявила она.
Херд при этом отметила, что она больше всего расстроена не самим решением суда, а тем, какое значение этот вердикт будет иметь для других женщин. По ее словам, это противоречит идее того, что насилие против женщины должно восприниматься всерьез.
Актриса считает, что адвокатам Деппа удалось убедить присяжных игнорировать «основополагающий принцип свободы».