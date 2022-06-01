Тодоренко экстренно покинула Бали накануне родов

Ведущая Регина Тодоренко, находящаяся на последних сроках беременности, в 20-х числах прилетела в Индонезию, затратив на дорогу 29 часов. Она заявляла, что планирует родить своего второго ребенка на Бали. Однако недавно стало известно, что Тодоренко собрала чемодан и уехала с острова в неизвестном направлении, передает «7Дней».

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По данным издания, ведущая искала спокойное и уединенное место, подальше от шумных мегаполисов и суеты. Но, по всей видимости, прийти в медитативное состояние на Бали у нее не получилось.

Стоит отметить, что до этого Тодоренко признавалась, что ей стало сложно контролировать гормональные всплески, которые заставляют ее принимать спонтанные решения.