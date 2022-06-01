Шевчук призвал уехавших и оставшихся в России звезд помириться

Музыкант Юрий Шевчук дал интервью израильскому телевидению. В нем он призвал всех уехавших и оставшихся в России звезд помириться, передает Teleprogramma.pro.
«Сейчас вообще ситуация какая-то странная. Назревает какая-то очередная драка между теми, кто остался в России и теми, кто уехал на Запад. Уехавшие — интеллигенция, замечательные журналисты. Я их всех уважаю. Но они начинают говорить, что те, кто остался в России, они остались… вот в такой стране. Говорят, что это очень нехорошо. Оставшиеся же говорят, а что же вы струсили и сбежали», — сказал Шевчук.
По его мнению, и тем и другим нужно «рубиться за светлую и добрую Россию не там, а здесь». Также Шевчук отметил, что его удручает количество споров и ссор.
«Нужно всем вместе обняться. Хватит ругаться и ссориться. Надо рубиться за какой-то свет в конце тоннеля, в который я искренне верю. Иначе бы мы так не рубились на концертах в России», — заключил музыкант.
Напомним, что Шевчук сделал ряд неоднозначных заявлений во время своего концерта в Уфе. После этого ему вручили протокол за административное нарушение и завели дело о дискредитации ВС РФ. Позже музыкант объявил о приостановке концертной деятельности на территории России.