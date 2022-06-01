Шевчук призвал уехавших и оставшихся в России звезд помириться

«Сейчас вообще ситуация какая-то странная. Назревает какая-то очередная драка между теми, кто остался в России и теми, кто уехал на Запад. Уехавшие — интеллигенция, замечательные журналисты. Я их всех уважаю. Но они начинают говорить, что те, кто остался в России, они остались… вот в такой стране. Говорят, что это очень нехорошо. Оставшиеся же говорят, а что же вы струсили и сбежали», — сказал Шевчук.