В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+34° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
12 минут назад

Шевчук призвал уехавших и оставшихся в России звезд помириться

Елена Прошина

Музыкант Юрий Шевчук дал интервью израильскому телевидению. В нем он призвал всех уехавших и оставшихся в России звезд помириться, передает Teleprogramma.pro.

Шевчук призвал уехавших и оставшихся в России звезд помириться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас вообще ситуация какая-то странная. Назревает какая-то очередная драка между теми, кто остался в России и теми, кто уехал на Запад. Уехавшие — интеллигенция, замечательные журналисты. Я их всех уважаю. Но они начинают говорить, что те, кто остался в России, они остались… вот в такой стране. Говорят, что это очень нехорошо. Оставшиеся же говорят, а что же вы струсили и сбежали», — сказал Шевчук.

По его мнению, и тем и другим нужно «рубиться за светлую и добрую Россию не там, а здесь». Также Шевчук отметил, что его удручает количество споров и ссор.

«Нужно всем вместе обняться. Хватит ругаться и ссориться. Надо рубиться за какой-то свет в конце тоннеля, в который я искренне верю. Иначе бы мы так не рубились на концертах в России», — заключил музыкант.

Напомним, что Шевчук сделал ряд неоднозначных заявлений во время своего концерта в Уфе. После этого ему вручили протокол за административное нарушение и завели дело о дискредитации ВС РФ. Позже музыкант объявил о приостановке концертной деятельности на территории России.

Шоу-бизнес,Юрий Шевчук,Верховный суд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители