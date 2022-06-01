Киркоров убрал скандальный номер с крестом из своего юбилейного шоу

Номер с христианским крестом, вызвавший недовольство верующих, не присутствует в концертном шоу Филиппа Киркорова, с которым он в середине июня отправится в гастрольный тур по российским городам. Об этом сообщил в среду ТАСС источник, знакомый с организацией тура.

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"Крест был только в Кремле (в шоу к 55-летию Киркорова в апреле в Государственном Кремлевском дворце - прим. ТАСС). В туре будет другое шоу, никакого креста не будет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что билеты на концерты в рамках тура в продаже, также планируется объявление новых выступлений.