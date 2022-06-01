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6 минут назад

Киркоров убрал номер с крестом из шоу в рамках тура по РФ

ТАССиещё 1

Номер с христианским крестом, вызвавший недовольство верующих, не присутствует в концертном шоу Филиппа Киркорова, с которым он в середине июня отправится в гастрольный тур по российским городам. Об этом сообщил в среду ТАСС источник, знакомый с организацией тура.

Киркоров убрал скандальный номер с крестом из своего юбилейного шоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Крест был только в Кремле (в шоу к 55-летию Киркорова в апреле в Государственном Кремлевском дворце - прим. ТАСС). В туре будет другое шоу, никакого креста не будет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что билеты на концерты в рамках тура в продаже, также планируется объявление новых выступлений.

Концерт Киркорова в Пятигорске в Ставропольском крае должен был состояться 19 июня, однако его отменили после жалоб местных жителей, сообщили в среду ТАСС в зале "Камертон". Жителей города оскорбил номер, в котором используется христианский крест.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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