Шнуров в новом клипе затронул проблему оспы обезьян

Группа «Ленинград», лидером которой является Сергей Шнуров, выпустила новый клип «Оспа» на актуальную тему. За сутки видео набрало уже более 2 миллионов просмотров. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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В композиции участники коллектива вспомнили и про пандемию коронавируса, и про то, как она началась. Также артисты поют о еще одной современно проблеме – оспе обезьян. По мнению участников «Ленинграда», болезнь началась из-за слишком близкого контакта человека с животным.

В припеве солистка Зоя советует европейцам не вступать в интимный контакт с обезьянами, чтобы не заразиться опасным вирусом. Также музыканты призывают мужчин больше обращать внимания на женщин.

«Тормози на вираже, заразишься оспой же», - поется в песне.