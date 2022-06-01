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52 минуты назад

Шнуров в новом клипе дал советы европейцам по поводу оспы обезьян

Елена Прошина

Группа «Ленинград», лидером которой является Сергей Шнуров, выпустила новый клип «Оспа» на актуальную тему. За сутки видео набрало уже более 2 миллионов просмотров. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Шнуров в новом клипе затронул проблему оспы обезьян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В композиции участники коллектива вспомнили и про пандемию коронавируса, и про то, как она началась. Также артисты поют о еще одной современно проблеме – оспе обезьян. По мнению участников «Ленинграда», болезнь началась из-за слишком близкого контакта человека с животным.

В припеве солистка Зоя советует европейцам не вступать в интимный контакт с обезьянами, чтобы не заразиться опасным вирусом. Также музыканты призывают мужчин больше обращать внимания на женщин.

Гинцбург: оспа обезьян началась от грызунов

«Тормози на вираже, заразишься оспой же», - поется в песне.

Напомним, оспа обезьян активно распространяется по миру. ВОЗ сообщила о 257 подтвержденных случаях заболевания в 23 странах мира. Некоторые государства вводят 21-дневный карантин для контактировавших с больными. По данным Роспотребнадзора, на 1 июня в России не зафиксировано ни одного случая заболевания оспой обезьян.

Шоу-бизнес,Сергей Шнуров,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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