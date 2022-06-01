Шнуров в новом клипе затронул проблему оспы обезьян

Группа «Ленинград», лидером которой является Сергей Шнуров, выпустила новый клип «Оспа» на актуальную тему. За сутки видео набрало уже более 2 миллионов просмотров. Об этом пишет «Комсомольская правда».
В композиции участники коллектива вспомнили и про пандемию коронавируса, и про то, как она началась. Также артисты поют о еще одной современно проблеме – оспе обезьян. По мнению участников «Ленинграда», болезнь началась из-за слишком близкого контакта человека с животным.
В припеве солистка Зоя советует европейцам не вступать в интимный контакт с обезьянами, чтобы не заразиться опасным вирусом. Также музыканты призывают мужчин больше обращать внимания на женщин.
«Тормози на вираже, заразишься оспой же», - поется в песне.
Напомним, оспа обезьян активно распространяется по миру. ВОЗ сообщила о 257 подтвержденных случаях заболевания в 23 странах мира. Некоторые государства вводят 21-дневный карантин для контактировавших с больными. По данным Роспотребнадзора, на 1 июня в России не зафиксировано ни одного случая заболевания оспой обезьян.