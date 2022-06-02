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1 час назад

Адвокат оценил шансы бывшей жены Градского отсудить часть наследства

Lenta.ruиещё 1

Адвокат Сергей Жорин заявил, что третья жена ушедшего из жизни певца Александра Градского Ольга может отсудить часть наследства у вдовы артиста Марины Коташенко и собственных детей Марии и Даниила. Он оценил шансы женщины в разговоре с «Пятым каналом».

Адвокат оценил шансы бывшей жены Градского отсудить часть наследства
Фото: ТАССТАСС

Юрист уточнил, что срок исковой давности в три года исчисляется с момента, когда один из супругов узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. Градская может претендовать на часть имущества покойного артиста, если она докажет, что во время брака с музыкантом не знала о наличии совместной недвижимости или узнала об этом из иных источников.

«При такой постановке вопроса срок давности не будет нарушен. Верховный суд в свое время давал разъяснения на эту тему. Поэтому если будет такой контекст, то, конечно же, шансы есть, можно бороться и такой практики много», — пояснил Жорин.

Об иске Градской к Коташенко и своим детям стало известно ранее. Она попросила признать общим с бывшим мужем имуществом земельные участки, дом, нежилое здание и несколько других нежилых помещений.

Александр Градский умер в Москве в возрасте 72 лет 28 ноября 2021 года. Артиста доставили в больницу с подозрением на инсульт. Сообщалось, что к ухудшению здоровья артиста привела перенесенная им в сентябре коронавирусная инфекция.

Шоу-бизнес,Марина Коташенко,Александр Градский,Сергей Жорин,
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