Лоза высказался о поступке Фандеры с флагом Украины

«А всех ли украинцев ты готова поддержать. Я поддерживаю все здоровые силы на Украине, которые остались. Там сейчас нормально некоторые размышляют. Просто не надо поддерживать тех, кто сносит памятники нашим дедам. Никто не собирается переделывать украинцев, живущих в Херсонской и Запорожской областях. Никто не заставляет их быть русскими. Не надо просто там устраивать полчищ, шествий и беспредела. Давайте жить мирно и говорить на одном языке», — заключил Юрий.