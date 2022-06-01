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1 час назад

Лоза высказался о поступке Фандеры с флагом Украины

WomanHit.ru

По мнению Юрию, Оксана должна определиться, каких именно украинцев она поддерживает

Лоза высказался о поступке Фандеры с флагом Украины
Фото: Михаил Фомичев/ТАСМихаил Фомичев/ТАС

Актриса Оксана Фандера накануне поделилась провокационной фотографией в своем блоге. На ней запечатлен балкон артистки, на котором был вывешен флаг Украины. Эта публикация заставила обратить на себя внимание некоторых российских звезд, в том числе и певца Юрию Лозу.

«Я песню вот написал. Каждый по-своему реагирует. Кто-то вывешивает украинские флаги, а кто-то пишет песни. Кто только определился, он, видимо, думал, размышлял и пришел к выводу, что все идет не своим путем, все идет неправильно», — заявил музыкант в беседе с Teleprogramma.pro.

По мнению Лозы, каждый должен понять, что для него значит поддерживать Украину.

«А всех ли украинцев ты готова поддержать. Я поддерживаю все здоровые силы на Украине, которые остались. Там сейчас нормально некоторые размышляют. Просто не надо поддерживать тех, кто сносит памятники нашим дедам. Никто не собирается переделывать украинцев, живущих в Херсонской и Запорожской областях. Никто не заставляет их быть русскими. Не надо просто там устраивать полчищ, шествий и беспредела. Давайте жить мирно и говорить на одном языке», — заключил Юрий.

Шоу-бизнес,Оксана Фандера,
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