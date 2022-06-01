Ротару неожиданно поддержала Пугачеву

София Ротару неожиданно поддержала Аллу Пугачеву после того, как Примадонна опубликовала в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) обращение к хейтерам.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости» Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Пользователи обратили внимание, что Ротару поставила лайк на публикацию Пугачевой. Певицы уже много лет считаются «заклятыми подругами» из-за конкуренции. Тем не менее в последнее время знаменитости активно поддерживают друг друга в соцсетях.

Поддержали Пугачеву и ее дочь Кристина Орбакайте, а также Игорь Николаев и Вера Брежнева. Под постом исполнительницы собралось около 15 тыс. комментариев.