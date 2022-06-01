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45 минут назад

Ротару поддержала Пугачеву после ее ответа хейтерам

Газета.Ru

София Ротару неожиданно поддержала Аллу Пугачеву после того, как Примадонна опубликовала в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) обращение к хейтерам.

Ротару неожиданно поддержала Пугачеву
Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Пользователи обратили внимание, что Ротару поставила лайк на публикацию Пугачевой. Певицы уже много лет считаются «заклятыми подругами» из-за конкуренции. Тем не менее в последнее время знаменитости активно поддерживают друг друга в соцсетях.

Поддержали Пугачеву и ее дочь Кристина Орбакайте, а также Игорь Николаев и Вера Брежнева. Под постом исполнительницы собралось около 15 тыс. комментариев.

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Публикация в аккаунте Аллы Пугачевой появилась после того, как на здании телецентра «Останкино» появилось нецензурное послание, адресованное артистке. Она выложила видеоролик из Израиля и ответила хейтерам. «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!» — отреагировала Пугачева на оскорбление.

Шоу-бизнес,Вера Брежнева,Кристина Орбакайте,София Ротару,Алла Пугачева,Игорь Николаев,ТТЦ "Останкино",
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