Ротару неожиданно поддержала Пугачеву

София Ротару неожиданно поддержала Аллу Пугачеву после того, как Примадонна опубликовала в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) обращение к хейтерам.
Пользователи обратили внимание, что Ротару поставила лайк на публикацию Пугачевой. Певицы уже много лет считаются «заклятыми подругами» из-за конкуренции. Тем не менее в последнее время знаменитости активно поддерживают друг друга в соцсетях.
Поддержали Пугачеву и ее дочь Кристина Орбакайте, а также Игорь Николаев и Вера Брежнева. Под постом исполнительницы собралось около 15 тыс. комментариев.
Публикация в аккаунте Аллы Пугачевой появилась после того, как на здании телецентра «Останкино» появилось нецензурное послание, адресованное артистке. Она выложила видеоролик из Израиля и ответила хейтерам. «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!» — отреагировала Пугачева на оскорбление.