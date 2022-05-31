Российские звезды задумались о продаже недвижимости в Европе

Российские актрисы Вера Сотникова и Татьяна Веденеева задумались о продаже своей недвижимости в Европе. Обе переживают, что из-за новых санкций и задолженностей по коммунальным услугам у них просто отберут жилье, передает StarHit.
«Слава Богу, я не олигарх, не попадаю под санкции. Но из-за задолженности по квартире в ней поменяли замок — оказывается, там имеют на это право. Я офигела! Чтобы поменять замок, нужно было к ним поехать, заплатить за квартиру, оплатить штраф, судебных приставов, сам замок. А я из-за пандемии не могла этого сделать», — рассказала Сотникова, признавшись, что эта ситуация заставила ее всерьез задуматься о продаже недвижимости в Каннах.
Она отметила, что ей очень жалко расставаться с домом во Франции, но, когда она увидела бабушку с флагом, была готова отдать все, что угодно, чтобы ее привезли в Россию.
У Веденеевой, в отличие от Сотниковой, с недвижимостью во Франции и Латвии сложилась другая история. Актриса уверена, что существуют «все предпосылки, что у россиян могут просто отобрать жилье».
«Во всяком случае готовится пакет санкций со стороны Евросоюза о том, что россиянам будет запрещено совершать сделки с недвижимостью на их территории. Если не платите по счетам, там есть право не только поменять замки, но и выставить квартиру на продажу! То есть управляющая компания может продать квартиру почти задаром!» — возмутилась Веденеева.
По ее словам, подобная ситуация уже произошла с одним парнем, его недвижимость продали, потому что он не смог оплачивать «большие налоги». В заключение Веденеева подчеркнула, что жизнь за границей постепенно дорожает.