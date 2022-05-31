Российские звезды задумались о продаже недвижимости в Европе

«Слава Богу, я не олигарх, не попадаю под санкции. Но из-за задолженности по квартире в ней поменяли замок — оказывается, там имеют на это право. Я офигела! Чтобы поменять замок, нужно было к ним поехать, заплатить за квартиру, оплатить штраф, судебных приставов, сам замок. А я из-за пандемии не могла этого сделать», — рассказала Сотникова, признавшись, что эта ситуация заставила ее всерьез задуматься о продаже недвижимости в Каннах.