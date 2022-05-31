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44 минуты назад

Собчак ответила на слова Корчевникова о «таблоидном мусоре»

Елена Прошина

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на критику гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова в свой адрес. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» она высмеяла его представления о современной культуре и обвинила в искажении понятий.

Собчак ответила на слова Корчевникова о «таблоидном мусоре»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Помните, был такой мальчик из сериала «Кадетство»? Вот и я помню, хороший был мальчик, и молодой человек тоже приятный, по крайней мере в глаза участливо заглядывать умел, да кивать понимающе. Борис Корчевников его звали. Но взялся зачем-то божий человек Борис Корчевников на современную культуру ругаться, да еще и к происходящему в Украине это примешивать», — иронично заявила Собчак.

Отдельно она упрекнула Корчевникова в «выдумывании смыслов» и поиск аналогий между проводимой РФ спецоперацией на Украине и «очищением страны от таблоидного мусора».

Напомним, что ранее ведущий программы «Судьба человека» призвал россиян забыть о «таблоидном мусоре». Он раскритиковал Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), тиктокера Даню Милхина и телеведщую Ксению Собчак. Он призвал вспомнить о национальной идее, которая, по его мнению, сформулирована в 10 заповедях.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Борис Корчевников,
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