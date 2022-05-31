Собчак ответила на слова Корчевникова о «таблоидном мусоре»

«Помните, был такой мальчик из сериала «Кадетство»? Вот и я помню, хороший был мальчик, и молодой человек тоже приятный, по крайней мере в глаза участливо заглядывать умел, да кивать понимающе. Борис Корчевников его звали. Но взялся зачем-то божий человек Борис Корчевников на современную культуру ругаться, да еще и к происходящему в Украине это примешивать», — иронично заявила Собчак.