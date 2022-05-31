Певица Нюша пожаловалась на жизненные проблемы

Исполнительница Нюша, уехавшая жить в Дубай, призналась своим подписчикам, что ее «атаковали» жизненные проблемы. Об этом она рассказала подробностями в своем микроблоге в Сети.

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Звезда отметила, что не спала на протяжении нескольких ночей. Все дело в том, что ее наследнице – Симбе-Серафиме, потребовался врач, поскольку у девочки поднялась температура. Вскоре же Нюша с супругом Игорем Сивовым обнаружила, что их затопили соседи.

«У меня нет сил. Затопило гардеробную. Соседи сверху затопили, там была большая лужа. У малышки поднялась температура, и мы поехали к доктору. Несколько раз вставали. В общем, что-то такое сегодня происходит», - отметила певица.