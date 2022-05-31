Билан признался, что закупается на блошиных рынках

«Никогда не болел вещизмом: старался найти какие-то неизвестные бренды одежды, легко относился к внешнему виду. А сейчас и вовсе стал экономить на себе. Например, у меня в доме все никак не закончится ремонт. А я большой фанат советского конструктивизма — люблю этот стиль в архитектуре, в мебели, в предметах декора. И сейчас я все это скупаю на блошиных рынках — большой привет рынку в Измайлово! Там можно найти массу необычных вещиц, разного антиквариата. И меня там уже все знают», — поделился Билан.