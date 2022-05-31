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19 минут назад

Билан признался, что закупается на блошиных рынках

Елена Прошина

Певец Дима Билан, получивший статуэтку «Артист года» RU.TV и удостоившийся на премии отдельной номинации за дуэты, признался, что сейчас стал сильно экономить на себе. И даже мебель и предметы декоры для ремонта в доме, по его словам, он закупает на рынке в Измайлово, передает «Комсомольская правда».

Билан признался, что закупается на блошиных рынках
Фото: ТАССТАСС

«Никогда не болел вещизмом: старался найти какие-то неизвестные бренды одежды, легко относился к внешнему виду. А сейчас и вовсе стал экономить на себе. Например, у меня в доме все никак не закончится ремонт. А я большой фанат советского конструктивизма — люблю этот стиль в архитектуре, в мебели, в предметах декора. И сейчас я все это скупаю на блошиных рынках — большой привет рынку в Измайлово! Там можно найти массу необычных вещиц, разного антиквариата. И меня там уже все знают», — поделился Билан.

При этом он отметил, что за последние два года «турбулентности не экономил на своей команде, а наоборот, понял, что нужно повышать размер благодарности тем, с кем он долго работает и кем дорожит».

Также Билан рассказал «КП» о своих конфузах на светских раутах. В частности, певец разливал на белый костюм морковный сок, врезался в трубу перед выходом на сцену, поскальзывался на блестках и падал плашмя во время выступления.

Шоу-бизнес,Дима Билан,
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