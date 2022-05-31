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1 час назад

Конкурс «Новая волна» перенесли на следующий год

Lenta.ruиещё 2

Конкурс «Новая волна» перенесли на следующий год
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Музыкальный конкурс «Новая волна», который должен был пройти в Сочи в августе, перенесли на следующий год. Об этом сообщили организаторы на странице мероприятия во «ВКонтакте».

Уточняется, что фестиваль, который проводится с 2002 года, перенесли из-за проблем с организацией и логистикой. «Главными героями конкурса всегда являются талантливые молодые артисты, представляющие разные страны и континенты. Перенос дат проведения конкурса обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звезд, оргкомитета и зрителей "Новой волны" из разных стран», — говорится в заявлении.

Фестиваль «Новая волна» проходил в Юрмале с 2002 по 2014 год, а затем переехал в Сочи, так как власти Латвии запретили въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии из-за их позиции по поводу Крыма. Худрук конкурса Игорь Крутой принял решение перенести музыкальную площадку в Россию.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Иосиф Кобзон,Игорь Крутой,
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