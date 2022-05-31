Королева c сыном показали новую версию «Дельфина и русалки»

Поп-исполнитель Архип Глушко (псевдоним Архип Грек) представил клип на песню — продолжение хита своей матери Наташи Королевой «Дельфин и русалка».
Королева представила песню своего сына от танцовщика Сергея «Тарзана» Глушко еще в январе 2021 года. В новом клипе на песню юноша спускается под воду и знакомится с русалкой, а позже Королева поет ему одобрительные слова.
«То, что не пара они, поэт был неправ», — говорит ее героиня.
Новую версию песни Архип заканчивает на японском языке.
Ранее сообщалось, что Наташа Королева вышла в свет с сыном Архипом Глушко и его возлюбленной Мелиссой Волынкиной.
Они приехали в Большой театр на спектакль «Дон Кихот» по приглашению артистки балета Анастасии Винокур.
«Парадный выход, «Дон Кихот». Настя Винокур нас пригласила, и мы решили дружным ансамблем посетить Большой театр», — рассказала исполнительница в личном блоге.