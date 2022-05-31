В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
10 минут назад

Наташа Королева снялась с сыном от Тарзана в клипе «Дельфин и русалка»

Газета.Ru

Поп-исполнитель Архип Глушко (псевдоним Архип Грек) представил клип на песню — продолжение хита своей матери Наташи Королевой «Дельфин и русалка».

Королева c сыном показали новую версию «Дельфина и русалки»
Фото: youtubeyoutube

Королева представила песню своего сына от танцовщика Сергея «Тарзана» Глушко еще в январе 2021 года. В новом клипе на песню юноша спускается под воду и знакомится с русалкой, а позже Королева поет ему одобрительные слова.

«То, что не пара они, поэт был неправ», — говорит ее героиня.

Новую версию песни Архип заканчивает на японском языке.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева вышла в свет с сыном Архипом Глушко и его возлюбленной Мелиссой Волынкиной.

Они приехали в Большой театр на спектакль «Дон Кихот» по приглашению артистки балета Анастасии Винокур.

«Парадный выход, «Дон Кихот». Настя Винокур нас пригласила, и мы решили дружным ансамблем посетить Большой театр», — рассказала исполнительница в личном блоге.

Шоу-бизнес,Дон Кихот,Анастасия Винокур,Наташа Королева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители