Успенская обвинила экс-супруга в попытке отобрать апартаменты в США

Певица Любовь Успенская рассказала о причинах затягивания своего бракоразводного процесса с Александром Плаксиным, который начался еще в прошлом году. По ее словам, муж хочет забрать у нее недвижимость, в том числе апартаменты в США. Подробностями она поделилась с «Пятым каналом».

Фото: РИА Новости РИА Новости

На развод Успенская подала еще в январе 2021 года, однако до сих пор вопрос остается нерешенным. По ее словам, всему виной адвокаты супруга.

«Мы не разводимся, потому что его адвокаты тянут», — сказала исполнительница.

По ее слова, Плаксин специально затягивает процесс, потому что хочет отобрать все, что она много лет зарабатывала собственным трудом. В частности, мужчина хочет завладеть апартаментами в Лос-Анджелесе.

«Он сделал квартиру как будто он ее кому-то передал в траст, будучи не женатыми. И здесь, в России, он на меня подавал в суд на раздел всего имущества», — призналась звезда.

Как рассказала адвокат Успенской Елена Сенина, Плаксин оформил квартиру на себя через сделку отчуждения путем дарения, не поставив в известность свою супругу. Кроме того, он претендует на квартиру в центре Москвы и на часть особняка в элитном коттеджном поселке Подмосковья.