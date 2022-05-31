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17 минут назад

Успенская обвинила экс-супруга в попытке отобрать апартаменты в США

Елена Прошина

Певица Любовь Успенская рассказала о причинах затягивания своего бракоразводного процесса с Александром Плаксиным, который начался еще в прошлом году. По ее словам, муж хочет забрать у нее недвижимость, в том числе апартаменты в США. Подробностями она поделилась с «Пятым каналом».

Успенская обвинила экс-супруга в попытке отобрать апартаменты в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На развод Успенская подала еще в январе 2021 года, однако до сих пор вопрос остается нерешенным. По ее словам, всему виной адвокаты супруга.

«Мы не разводимся, потому что его адвокаты тянут», — сказала исполнительница.

По ее слова, Плаксин специально затягивает процесс, потому что хочет отобрать все, что она много лет зарабатывала собственным трудом. В частности, мужчина хочет завладеть апартаментами в Лос-Анджелесе.

«Он сделал квартиру как будто он ее кому-то передал в траст, будучи не женатыми. И здесь, в России, он на меня подавал в суд на раздел всего имущества», — призналась звезда.

Как рассказала адвокат Успенской Елена Сенина, Плаксин оформил квартиру на себя через сделку отчуждения путем дарения, не поставив в известность свою супругу. Кроме того, он претендует на квартиру в центре Москвы и на часть особняка в элитном коттеджном поселке Подмосковья.

Ранее стало известно о скандале с участием Успенской. Соседка певицы Анна Кауфман утверждает, что та избила ее собаку и готова разбираться с артисткой в суде.

Шоу-бизнес,Александр Плаксин,Любовь Успенская,
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