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39 минут назад

Квартира Павла Воли во Владивостоке возмутила пользователей сети

Lenta.ru

Павел Воля показал свою квартиру во Владивостоке, где планирует останавливаться во время гастролей. Российский комик провел экскурсию по недвижимости в еще не сданном жилом комплексе, чем возмутил пользователей сети, пишет «АиФ-Приморье».

Квартира Павла Воли возмутила пользователей сети
Фото: ТАССТАСС

В начале обзора на жилье Воля отметил, что будет жить по соседству со знаменитыми коллегами, среди которых Михаил Галустян и Александр Ревва. Внутри помещения есть кухня-гостиная и две спальни — из окон одной из них открывается вид на бухту Золотой рог.

«Если когда-то на Дальнем Востоке вы меня увидите, знайте, что я здесь, во Владивостоке. В своей квартирке», — заявил комик.

Недвижимость Воли находится в центре Владивостока в ЖК «Магнум» — его планируют ввести в эксплуатацию в июле 2022 года. Автором проекта является бывший мэр Владивостока Владимир Николаев, который ранее продемонстрировал телезвезде офисные и жилые помещения в комплексе, а также сводил его на базу отдыха Royal Park и в СК «Арена спорта».

Однако пользователи сети заподозрили, что квартира не принадлежит Воле, а экс-мэр решил использовать популярных персон для привлечения покупателей и поднятия стоимости жилья. «У меня есть подозрение, что Паша, как и его соседи по этажу не покупали эти квартиры. Прикольно будет, если их им подарили, чтобы потом заманивать на таких соседей доверчивых граждан», — поделился один из жителей Владивостока в соцсетях. «Сказочники. Он в курсе, что дом не сдан?» — возмутился другой горожанин.

Ранее пользователи сети раскритиковали квартиру Анастасии Волочковой. Жилье балерины россияне назвали безвкусным, устаревшим и сравнили с цыганским табором. Некоторые также в шутку сравнили помещение с отделкой в Большом театре. Тем не менее нашлись и те, кому понравилось интерьерное решение — они сопоставили квартиру с Зимним дворцом и заявили, что роскошь всегда будет в моде.

Шоу-бизнес,Владимир Николаев,Михаил Галустян,Александр Ревва,Павел Воля,
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