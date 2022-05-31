Киркоров прокомментировал отмену своего концерта

«А восторженные овации и аншлаги на моих концертах только убеждают меня в том, что большинство моих зрителей вовсе не оскорблены, а наоборот — находятся на одной со мной волне, и мы дарим друг другу исключительно счастье, радость и позитив, то есть то, что всегда и было сутью и главным мотивом моего творчества», — заключил он.