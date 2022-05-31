Киркоров прокомментировал отмену своего концерта

Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров в беседе с mk.ru прокомментировал отмену своего концерта в Пятигорске.
Он связал отмену со своими высказываниями в защиту певицы, его бывшей супруги Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.
«До моего выступления в защиту Аллы и Максима этот крест никого не волновал», — сказал он, имея в виду возмутивший общественность большой крест, появлявшийся в одном из номеров на юбилейном вечере артиста.
Кроме того, он сравнил себя с Мадонной, чье выступление на шоу Confessions в середине нулевых вызвало шквал критики.
«Ее за такой же крест вообще отлучили от Католической церкви, теперь зовут обратно, но она сама уже не хочет», — рассказывает Киркоров.
При этом артист не хочет отказываться от своих художественных приемов и осмыслений, которыми, как он утверждает, несет «любимому зрителю исключительно послание любви, мира и добра».
«А восторженные овации и аншлаги на моих концертах только убеждают меня в том, что большинство моих зрителей вовсе не оскорблены, а наоборот — находятся на одной со мной волне, и мы дарим друг другу исключительно счастье, радость и позитив, то есть то, что всегда и было сутью и главным мотивом моего творчества», — заключил он.
Ранее сообщалось, что концерт Филиппа Киркорова, который должен был пройти Пятигорске 19 июня, отменили. Как рассказала гендиректор Северо-Кавказской государственной филармонии Светлана Бережная, в учреждении приняли решение об отмене из-за «потока обращений граждан Кавказских Минеральных Вод, а также мнения РПЦ по вопросу проведения концерта Ф.Киркорова».