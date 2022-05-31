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12 минут назад

Киркоров сравнил себя с Мадонной после отмены концерта в Пятигорске

Газета.Ru

Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров в беседе с mk.ru прокомментировал отмену своего концерта в Пятигорске.

Киркоров прокомментировал отмену своего концерта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он связал отмену со своими высказываниями в защиту певицы, его бывшей супруги Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.

«До моего выступления в защиту Аллы и Максима этот крест никого не волновал», — сказал он, имея в виду возмутивший общественность большой крест, появлявшийся в одном из номеров на юбилейном вечере артиста.

Кроме того, он сравнил себя с Мадонной, чье выступление на шоу Confessions в середине нулевых вызвало шквал критики.

«Ее за такой же крест вообще отлучили от Католической церкви, теперь зовут обратно, но она сама уже не хочет», — рассказывает Киркоров.

При этом артист не хочет отказываться от своих художественных приемов и осмыслений, которыми, как он утверждает, несет «любимому зрителю исключительно послание любви, мира и добра».

«А восторженные овации и аншлаги на моих концертах только убеждают меня в том, что большинство моих зрителей вовсе не оскорблены, а наоборот — находятся на одной со мной волне, и мы дарим друг другу исключительно счастье, радость и позитив, то есть то, что всегда и было сутью и главным мотивом моего творчества», — заключил он.

Ранее сообщалось, что концерт Филиппа Киркорова, который должен был пройти Пятигорске 19 июня, отменили. Как рассказала гендиректор Северо-Кавказской государственной филармонии Светлана Бережная, в учреждении приняли решение об отмене из-за «потока обращений граждан Кавказских Минеральных Вод, а также мнения РПЦ по вопросу проведения концерта Ф.Киркорова».

Шоу-бизнес,Светлана Бережная,Мадонна,Максим Галкин,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,Католическая церковь,РПЦ,
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