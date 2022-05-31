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10 минут назад

Концерт Киркорова в Пятигорске отменили после протестов

Газета.Ru

Концерт Филиппа Киркорова, который должен был пройти Пятигорске 19 июня, отменили. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на Северо-Кавказскую государственную филармонию, которой принадлежит концертный зал «Камертон».

В российском городе отменили концерт Киркорова из-за протеста граждан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказала гендиректор филармонии Светлана Бережная, в учреждении приняли решение об отмене из-за «потока обращений граждан Кавказских Минеральных Вод, а также мнения РПЦ по вопросу проведения концерта Ф.Киркорова». Кроме того, в филармонии сослались на рекомендации Министерства культуры Российской Федерации.

В Минкульте уточнили, что запретов на проведение концерта Филиппа Киркорова в Северо-Кавказскую филармонию министерством культуры не направлялось, однако филармонии действительно было рекомендовано не проводить концерт.

«После юбилейного концерта артиста в Москве в министерство поступило более сотни обращений граждан, которые сочли известный эпизод концерта оскорблением своих нравственных и религиозных чувств», — отметили в ведомстве, имея в виду номер на песню «Мария Магдалена», где элементом декорации стал большой крест, на котором певец исполнял часть партии.

«Федеральные площадки должны соответствовать определенным нормам, в том числе и нравственным, есть площадки коммерческие, а есть — государственные», — уточнил представитель Минкульта.

Ранее лидер православного общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин заявил, что считает обманом извинения певца Филиппа Киркорова за номер с крестом.

«Сорок Сороков» до этого подали заявление в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить выступление музыканта Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце на песню «Мария Магдалена». Еще одно заявление поступило от телеканала «Царьград».

Шоу-бизнес,Андрей Кормухин,Светлана Бережная,Филипп Киркоров,Минкультуры России,Следственный комитет,РПЦ,
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