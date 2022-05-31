Брэдли Купер преобразился до неузнаваемости для новой роли в своей биографической драме «Маэстро». Об этом сообщает Variety.

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Предстоящий проект — продолжение картины «Звезда родилась», в которой Купер исполнил главную роль с Леди Гагой. В «Маэстро» актер представит бродвейского композитора Леонарда Бернстайна, история которого и будет центральной в сюжете. Кэри Маллиган («Великий Гэтсби») сыграет жену Бернстайна Фелицию Монтеалегре

газета.ru

Релиз состоится в 2023 году на Netflix. Изначально режиссером фильма был назначен Стивен Спилберг. Но после съемок в ленте «Звезда родилась» Купер попросил уступить ему место постановщика.

«Стивен был достаточно любезен, чтобы передать фильм мне, и это то, чем я занимаюсь последние четыре с половиной года», — объяснил актер.