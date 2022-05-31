Пугачева отреагировала на оскорбительную надпись на фасаде Останкино

Певица Алла Пугачева в соцсетях ответила на оскорбительную надпись, появившуюся ранее на фасаде телевизионного центра Останкино. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

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После переезда в Израиль на Аллу Пугачеву вылилось немало негатива от россиян. До этого певица предпочитала не отвечать на оскорбления. Однако последний перфоманс заставил звезду ответить.

«Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!» - написала Пугачева.

Напомним, 29 мая на здании телецентра Останкино появилось обращение в адрес Аллы Пугачевой. «Алла, хорошо, что ты убежала…» Далее шел текст с нецензурной лексикой. В пресс-службе телецентра отказались комментировать скандальную надпись.