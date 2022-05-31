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58 минут назад

Пугачева резко ответила на оскорбительную надпись на фасаде Останкино

Елена Прошина

Певица Алла Пугачева в соцсетях ответила на оскорбительную надпись, появившуюся ранее на фасаде телевизионного центра Останкино. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Пугачева отреагировала на оскорбительную надпись на фасаде Останкино
Фото: ТАССТАСС

После переезда в Израиль на Аллу Пугачеву вылилось немало негатива от россиян. До этого певица предпочитала не отвечать на оскорбления. Однако последний перфоманс заставил звезду ответить.

«Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!» - написала Пугачева.

Напомним, 29 мая на здании телецентра Останкино появилось обращение в адрес Аллы Пугачевой. «Алла, хорошо, что ты убежала…» Далее шел текст с нецензурной лексикой. В пресс-службе телецентра отказались комментировать скандальную надпись.

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Ранее Пугачева сообщала о готовности вернуться в Россию ближе к осени, когда дети пойдут в школу.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
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