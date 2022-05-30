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22 минуты назад

Кипелов ответил на слова Шевчука о Родине

Елена Прошина

Рок-музыкант Валерий Кипелов во время концерта в Новомосковске ответил на высказывание лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука о Родине.

Видеофрагмент у себя опубликовал телеканал «360».

Отмечается, что Кипелов не называл имя, но зрители поняли о ком идет речь, когда музыкант процитировал слова Шевчука, что «Родина — это бабушка, продающая картошку на вокзале».

«Для меня Родина — это вы, это Юрий Гагарин, это Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки — это все моя Родина. Храни вас Бог! Победа будет за нами!» — сказал со сцены Кипелов.

Ранее Шевчук во время выступления в Уфе идентифицировал Россию с бабушкой, продающей картошку на вокзале.

После музыканту вручили протокол за административное нарушение и завели дело о дискредитации ВС РФ. Также ходили слухи, что «ДДТ» больше не будет давать концерты в России, но в группе их опровергли.

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