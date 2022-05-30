Кипелов ответил на слова Шевчука о Родине

Рок-музыкант Валерий Кипелов во время концерта в Новомосковске ответил на высказывание лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука о Родине.
Видеофрагмент у себя опубликовал телеканал «360».
Отмечается, что Кипелов не называл имя, но зрители поняли о ком идет речь, когда музыкант процитировал слова Шевчука, что «Родина — это бабушка, продающая картошку на вокзале».
«Для меня Родина — это вы, это Юрий Гагарин, это Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки — это все моя Родина. Храни вас Бог! Победа будет за нами!» — сказал со сцены Кипелов.
Ранее Шевчук во время выступления в Уфе идентифицировал Россию с бабушкой, продающей картошку на вокзале.
После музыканту вручили протокол за административное нарушение и завели дело о дискредитации ВС РФ. Также ходили слухи, что «ДДТ» больше не будет давать концерты в России, но в группе их опровергли.