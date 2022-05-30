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1 час назад

Макс Барских объяснил разблокировку его песен в России

Lenta.ru

Украинский певец Макс Барских объяснил разблокировку его песен в России. В своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) он опроверг информацию о том, что сам разрешил использовать его треки на территории страны.

Макс Барских объяснил разблокировку его песен в России
Фото: ТАССТАСС

Исполнитель заявил, что Россией правят ложь, беззаконие и пропаганда.

«Таким образом и мои песни появились на площадках этой страны. Ничего страшного, моя команда уже делает все, чтобы их оттуда удалить», — сказал исполнитель.

Он посоветовал российским слушателям наслаждаться его песнями, пока у них есть такая возможность. Певец также заявил, что звезды российского шоу-бизнеса «превращаются в сливной бочок и смывают свою родину глубоко на дно».

Ранее издание Pravda.ru сообщило, что Барских сам решил разблокировать свои песни в России, так как якобы осознал, что значительная часть его дохода связана с поклонниками из этой страны. О том, что артист запретил использовать свои песни на территории Российской Федерации, стало известно 11 марта. Он также разорвал контракты с российскими компаниями и отменил все концерты в стране.

Шоу-бизнес,Макс Барских,
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