Звездный адвокат призывал Волочкову подать в суд на Данко

Данко на шоу «Секрет на миллион» заявил, что Анастасия Волочкова опозорила балет. Он уверен, что карьеру ей сломало не руководство Большого театра, как часто говорит артистка, а ее габариты.
«У всех были миниатюрные фигуры, а эта, простите, как лошадь», – резко сказал Данко.
На защиту балерины встал адвокат Андрей Алешкин. Юрист, уже работавший в тандеме с Волочковой, уверен, ей нужно подать на Данко в суд. Это прямое оскорбление от человека, который в балете не разбирается.
«С моей точки зрения, тут мнения дилетанта, мнение субъективное. Если говорить объективно, то большего артиста я в Данко тоже не вижу. Лучше бы он про свои успехи рассказал, если они есть. А оскорблять женщину, сравнивать ее «лошадью» – моветон для настоящего мужчины», – заключает Алешкин.
Ранее Андрей Алешкин просил не лезть в постель Анастасии Волочковой на фоне слухов про ее нового любовника. «ФедералПресс» писал об этом.