Звездный адвокат призывал Волочкову подать в суд на Данко

«С моей точки зрения, тут мнения дилетанта, мнение субъективное. Если говорить объективно, то большего артиста я в Данко тоже не вижу. Лучше бы он про свои успехи рассказал, если они есть. А оскорблять женщину, сравнивать ее «лошадью» – моветон для настоящего мужчины», – заключает Алешкин.