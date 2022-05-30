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47 минут назад

Звездный адвокат призывал Анастасию Волочкову подать в суд на Данко

РИА "ФедералПресс"

Данко на шоу «Секрет на миллион» заявил, что Анастасия Волочкова опозорила балет. Он уверен, что карьеру ей сломало не руководство Большого театра, как часто говорит артистка, а ее габариты.

Звездный адвокат призывал Волочкову подать в суд на Данко
Фото: ТАССТАСС

«У всех были миниатюрные фигуры, а эта, простите, как лошадь», – резко сказал Данко.

На защиту балерины встал адвокат Андрей Алешкин. Юрист, уже работавший в тандеме с Волочковой, уверен, ей нужно подать на Данко в суд. Это прямое оскорбление от человека, который в балете не разбирается.

«С моей точки зрения, тут мнения дилетанта, мнение субъективное. Если говорить объективно, то большего артиста я в Данко тоже не вижу. Лучше бы он про свои успехи рассказал, если они есть. А оскорблять женщину, сравнивать ее «лошадью» – моветон для настоящего мужчины», – заключает Алешкин.

Ранее Андрей Алешкин просил не лезть в постель Анастасии Волочковой на фоне слухов про ее нового любовника. «ФедералПресс» писал об этом.

Шоу-бизнес,Андрей Алешкин,Анастасия Волочкова,
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