Охлобыстин едко высказался о судьбе Литвиновой

«Но что заступаться за Ренату... Думаю, нормально у нее все будет. Что касается Ренаты и Земфиры, то они девочки, взрослые девочки. Не то что простят или не простят, а не будут в вину вменять особо. В их случае — не плюс, не минус. Они всегда были слишком далеки от народа… В частности, вот у той же Ренаты даже художественная позиция такая, что она — богиня. Почему бы и нет. Должна у нас в колхозе тоже быть богиня, яблочко наше моченое», - сообщил Охлобыстин