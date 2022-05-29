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19 минут назад

Охлобыстин едко высказался о судьбе Литвиновой

Ирина Лебедева

Рената Литвинова вместе с Земфирой улетели в Париж, где актриса еще ранее приобрела апартаменты. Иван Охлобыстин еще много лет назад учился на одном курсе с красавицей-блондинкой, и с той поры не упускал ее из виду, - пишет Экспресс Газета.

Охлобыстин едко высказался о судьбе Литвиновой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вот и сейчас актер переживает из-за ее бегства из России. Впрочем, по мнению звезды сериала «Интерны», беглянки вернутся и все у них будет хорошо. Правда, при этом не смог не съязвить.

«Но что заступаться за Ренату... Думаю, нормально у нее все будет. Что касается Ренаты и Земфиры, то они девочки, взрослые девочки. Не то что простят или не простят, а не будут в вину вменять особо. В их случае — не плюс, не минус. Они всегда были слишком далеки от народа… В частности, вот у той же Ренаты даже художественная позиция такая, что она — богиня. Почему бы и нет. Должна у нас в колхозе тоже быть богиня, яблочко наше моченое», - сообщил Охлобыстин

Актер, режиссер и в прошлом православный священник Иван Охлобыстин объяснил, почему журналистке Ксении Собчак, которая уехала из России сразу после начала спецоперации на Украине, удалось избежать осуждения общественности в отличие от других звезд.

«Я знаю, почему Ксюху прощают. У нас очень многое в русском народе прощается за удаль. А она девка реально удалая!» — озвучил свою версию феномена Собчак Охлобыстин.

Шоу-бизнес,Иван Охлобыстин,Ксения Собчак,Рената Литвинова,
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