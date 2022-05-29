Ивлеева начинает поиски мужа

Настя Ивлеева сообщила, что станет героиней нового шоу на телеканале «Пятница». Разведенная звезда будет выбирать себе нового супруга.

Фото: Телеграм Телеграм

Подписчицы захотели выяснить, в чем отличие «Сердца Ивлеевой» от «Холостяка» и «Замуж за Бузову». Все равно все пары, образовавшиеся в процессе шоу, распадаются.

Ивлеева попыталась ответить на этот вопрос в своем Телеграм-канале, но разговор получился довольно общий.

«Мы все влюбляемся, радуемся, переживаем и расходимся. Мы не самое простое поколение. Понять, что хочешь ты и как себя вести. Какие вопросы задавать. На какие реакции обращать внимание.

Как научиться ценить себя и партнера. Как разговаривать и решать конфликты. Все это буду проходить на личном примере. И помогу разобраться в этом вам», - написала она.

Ранее телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева поделилась с поклонниками в своей социальной сети фотографиями из новой откровенной фотосессии для журнала Playboy. Она отметила, что проект временно заморожен, но в будущем обязательно выйдет.