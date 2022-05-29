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27 минут назад

Ивлеева начинает поиски мужа

Ирина Лебедева

Настя Ивлеева сообщила, что станет героиней нового шоу на телеканале «Пятница». Разведенная звезда будет выбирать себе нового супруга.

Ивлеева начинает поиски мужа
Фото: ТелеграмТелеграм

Подписчицы захотели выяснить, в чем отличие «Сердца Ивлеевой» от «Холостяка» и «Замуж за Бузову». Все равно все пары, образовавшиеся в процессе шоу, распадаются.

Ивлеева попыталась ответить на этот вопрос в своем Телеграм-канале, но разговор получился довольно общий.

«Мы все влюбляемся, радуемся, переживаем и расходимся. Мы не самое простое поколение. Понять, что хочешь ты и как себя вести. Какие вопросы задавать. На какие реакции обращать внимание.

Как научиться ценить себя и партнера. Как разговаривать и решать конфликты. Все это буду проходить на личном примере. И помогу разобраться в этом вам», - написала она.

Ранее телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева поделилась с поклонниками в своей социальной сети фотографиями из новой откровенной фотосессии для журнала Playboy. Она отметила, что проект временно заморожен, но в будущем обязательно выйдет.

На фотографиях, которые телеведущая прикрепила к посту, она позирует в босоножках на шпильках, черном латексном боди и колготках с вырезами, обнажающими ягодицы. Также образ Ивлеевой дополняют аксессуары в виде кроличьих ушей и хвоста.

Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,
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