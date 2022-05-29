«Нужно блокировать»: Пригожин о ставших доступными песнях Барских

«Нужно блокировать. Мне, например, этот персонаж категорически неприятен. Вот все то, что я услышал — что мы лохи, что мы стадо, что мы бараны. Поэтому для меня этот персонаж просто как единица не существует. Ни как личность. Поет человек на русском языке. Есть категория людей, которые агрессивно высказывались в отношении России, зрителей, слушателей, в том числе. Они должны быть неизбежно наказаны, а именно лишены возможности и права быть представлены вообще на нашей территории»», - сказал Пригожин.