«Нужно блокировать»: Пригожин о ставших доступными песнях Барских

Макс Барских не так давно заявлял, что гражданам России повезло, что он удостоил их концертным туром. Также певец не вернул деньги за билеты за отмененные концерты и заблокировал для пользователей из России свои песни на музыкальных электронных площадках.
А сегодня неожиданно стало известно, что запрет на скачивание снят. В сети предполагают, что без российских слушателей доход певца резко снизился, - информирует СтарХит.
Иосиф Пригожин прокомментировал эту ситуацию.
Продюсер считает, что музыку Барских следует заблокировать из-за его агрессивного настроя по отношению к России.
«Нужно блокировать. Мне, например, этот персонаж категорически неприятен. Вот все то, что я услышал — что мы лохи, что мы стадо, что мы бараны. Поэтому для меня этот персонаж просто как единица не существует. Ни как личность. Поет человек на русском языке. Есть категория людей, которые агрессивно высказывались в отношении России, зрителей, слушателей, в том числе. Они должны быть неизбежно наказаны, а именно лишены возможности и права быть представлены вообще на нашей территории»», - сказал Пригожин.
Иосиф Пригожин выступил с поддержкой Марии Шукшиной, которая ранее требовала прекратить трансляцию ряда развлекательных программ. Шукшина призывала отказаться от «помойных» шоу, контент которых не вписывается в этические нормы.