«Сделали все за спиной!» Летучая отказалась работать на СТС

Елена Летучая, несмотря на уже подписанный контракт, отказалась участвовать в новом шоу на СТС. Она обвинила создателей проекта в подковерных играх и неуважении к сотрудникам. Об этом пишет Экспресс Газета.
Ранее СТС анонсировал появление Елены Летучей в новом шоу. Предполагалось, что Елена вместе с соведущей будет помогать зрительницам сделать шаг в новую жизнь. Но в итоге Летучая отказалась вести программу.
«Появилась новость, что Рогов возвращается на канал, а далее я случайным образом узнаю, что моя соведущая больше не соведущая и что Александр встанет на ее место! Начинаем съемки, и на пятый день я случайным образом узнаю, что мы снимаем программу с другим концептом, что мы вернулись к старому формату Александра. Как нож в спину — название программы: „Рогов+“. Сделали все за спиной, даже не поставив в курс!» - разгневанная звезда выплеснула эмоции в микроблоге.
Елена заявила, что впервые сталкивается с таким неуважением к сотрудникам со стороны руководства проекта. Терпеть подобное она не намерена, а историю эту предает огласке, чтобы потом ее не упрекали в капризах.
«Чтобы мое решение об уходе из проекта не превратили в „женскую истерику блондинки“. Проекту желаю хороших рейтингов и прекрасного кастинга», - резюмировала телеведущая.
Елена Летучая и Юрий Анашенков сыграли свадьбу в 2016 году на греческом острове Санторини. С того времени пара живет счастливо и часто публикует совместные фото.