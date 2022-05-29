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42 минуты назад

«Сделали все за спиной!» Летучая отказалась работать на СТС

Ирина Лебедева

Елена Летучая, несмотря на уже подписанный контракт, отказалась участвовать в новом шоу на СТС. Она обвинила создателей проекта в подковерных играх и неуважении к сотрудникам. Об этом пишет Экспресс Газета.

«Сделали все за спиной!» Летучая отказалась работать на СТС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее СТС анонсировал появление Елены Летучей в новом шоу. Предполагалось, что Елена вместе с соведущей будет помогать зрительницам сделать шаг в новую жизнь. Но в итоге Летучая отказалась вести программу.

«Появилась новость, что Рогов возвращается на канал, а далее я случайным образом узнаю, что моя соведущая больше не соведущая и что Александр встанет на ее место! Начинаем съемки, и на пятый день я случайным образом узнаю, что мы снимаем программу с другим концептом, что мы вернулись к старому формату Александра. Как нож в спину — название программы: „Рогов+“. Сделали все за спиной, даже не поставив в курс!» - разгневанная звезда выплеснула эмоции в микроблоге.

Елена заявила, что впервые сталкивается с таким неуважением к сотрудникам со стороны руководства проекта. Терпеть подобное она не намерена, а историю эту предает огласке, чтобы потом ее не упрекали в капризах.

«Чтобы мое решение об уходе из проекта не превратили в „женскую истерику блондинки“. Проекту желаю хороших рейтингов и прекрасного кастинга», - резюмировала телеведущая.

Елена Летучая и Юрий Анашенков сыграли свадьбу в 2016 году на греческом острове Санторини. С того времени пара живет счастливо и часто публикует совместные фото.

Шоу-бизнес,Юрий Анашенков,Елена Летучая,
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