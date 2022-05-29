«Сделали все за спиной!» Летучая отказалась работать на СТС

«Появилась новость, что Рогов возвращается на канал, а далее я случайным образом узнаю, что моя соведущая больше не соведущая и что Александр встанет на ее место! Начинаем съемки, и на пятый день я случайным образом узнаю, что мы снимаем программу с другим концептом, что мы вернулись к старому формату Александра. Как нож в спину — название программы: „Рогов+“. Сделали все за спиной, даже не поставив в курс!» - разгневанная звезда выплеснула эмоции в микроблоге.