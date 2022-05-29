Лоза выступил с теорией плоской Земли

Певец Юрий Лоза – приверженец теории плоской Земли. Свои взгляды он постарался донести до своих поклонников, выложив видеоролик на своей странице ВКонтакте. «Московский Комсомолец» приводит основные выдержки из выступления музыканта.
Люди видят ровную земную поверхность. Все стрельбы ведутся на большие расстояния, отталкиваясь от законов плоской Земли. Самолеты летают и корабли плавают по картам плоской Земли.
По словам Лозы, приливы и отливы не зависят от фаз Луны, просто земная кора дышит. Поэтому вода циклично поднимается. Юрий Лоза предложил представить землю в виде большой сковороды. Моря и океаны ограничивает ледяная стена, так как «снаружи холодно».
Снизу эта сковорода – очень тонкая земная твердь - подогревается гейзерами, а под Болгарией и вовсе находится огромное море с температурой +73 градуса.
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акже реки не могут течь по шару, если нет какого-то всемирного тяготения. А его нет! У нас закон всемирного тяготения смешивают с гравитацией.
Ранее артист рассказал, что на одном из телеканалов вышла передача о плоской Земле, в которой были использованы фрагменты его интервью на эту тему.
«Во время съемки я приводил примеры и аргументировал целый час, а в сюжет вошли только несколько слов, причем выдранных из контекста.Сама передача получилась максимально однобокой и бездоказательной, а в конце ведущий заявил, что те, кто верит в плоскую Землю, – мракобесы и отщепенцы, которые отрицают науку, ходят к знахарям, и не желают прививаться шмурдяком», — заключил певец.