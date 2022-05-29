Лоза выступил с теорией плоской Земли

Певец Юрий Лоза – приверженец теории плоской Земли. Свои взгляды он постарался донести до своих поклонников, выложив видеоролик на своей странице ВКонтакте. «Московский Комсомолец» приводит основные выдержки из выступления музыканта.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Люди видят ровную земную поверхность. Все стрельбы ведутся на большие расстояния, отталкиваясь от законов плоской Земли. Самолеты летают и корабли плавают по картам плоской Земли.

По словам Лозы, приливы и отливы не зависят от фаз Луны, просто земная кора дышит. Поэтому вода циклично поднимается. Юрий Лоза предложил представить землю в виде большой сковороды. Моря и океаны ограничивает ледяная стена, так как «снаружи холодно».

Снизу эта сковорода – очень тонкая земная твердь - подогревается гейзерами, а под Болгарией и вовсе находится огромное море с температурой +73 градуса.

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акже реки не могут течь по шару, если нет какого-то всемирного тяготения. А его нет! У нас закон всемирного тяготения смешивают с гравитацией.

Ранее артист рассказал, что на одном из телеканалов вышла передача о плоской Земле, в которой были использованы фрагменты его интервью на эту тему.