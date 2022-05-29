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1 час назад

Воля показал свой дом в Пензе

Ирина Лебедева

Павел Воля в телеграм-канале показал фотографию дома, в котором когда-то жил с родителями до приезда в Москву. Это самая обычная панельная многоэтажка.

Воля показал свой дом в Пензе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Павел закончил в Пензе школу с серебряной медалью, поступил на филологический факультет в Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского. Собирался стать учителем русского языка и литературы в школе. Но до уроков дело не дошло – сейчас Павел известный шоумен с миллионными заработками.

Телеграм

«Мой дом в Пензе. Здесь я вырос. Все такое же, как и раньше. Только деревья стали выше и машин во дворе стало больше. Спасибо, родной город, за встречу. Поехал в Нижний Новгород. Вечером концерт», - подписал фотографию Павел.

В ноябре 2022 года Павел Воля и Ляйсан Утяшева отметят 10-летие со дня свадьбы.

У Павла и Ляйсан есть сын Роберт и дочь София. Юморист как-то признался, что имя сына пришло им в голову спонтанно.

По данным издания Forbes, в 2021 году Павел Воля заработал 2,5 млн долларов и вошел в список главных российских знаменитостей.

Шоу-бизнес,Павел Воля,Ляйсан Утяшева,
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