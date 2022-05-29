«Позор на весь мир»: Панин оскорбил Чичерину

Скандальный российский актер Алексей Панин продолжает подвергать критике певцов и актеров, которые выступают в поддержку специальной военной операции России на территории Украины.

Фото: FBM.ru FBM.ru

На этот раз под его раздачу попала Юлия Чичерина, в адрес которой Панин даже не постеснялся использовать в своих высказываниях непристойную лексику.

Поводом для критики послужила табличка с надписью «Россия навсегда», в ее установке в предместьях Мелитополя поучаствовала Юлия Чичерина. Это мероприятие актер назвал «позором на весь мир». При этом Чичерину Панин предпочел назвать «существом», а не девушкой.