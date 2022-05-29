«Позор на весь мир»: Панин оскорбил Чичерину

Скандальный российский актер Алексей Панин продолжает подвергать критике певцов и актеров, которые выступают в поддержку специальной военной операции России на территории Украины.
На этот раз под его раздачу попала Юлия Чичерина, в адрес которой Панин даже не постеснялся использовать в своих высказываниях непристойную лексику.
Поводом для критики послужила табличка с надписью «Россия навсегда», в ее установке в предместьях Мелитополя поучаствовала Юлия Чичерина. Это мероприятие актер назвал «позором на весь мир». При этом Чичерину Панин предпочел назвать «существом», а не девушкой.
В видеозаписи, которая показывает процесс установки таблички, была замечена не только Юлия Чичерина, поэтому актер не обошел стороной и других. Панин подчеркнул, что все эти люди позволяют себе делать любые вещи, хотя находятся не на территории РФ.