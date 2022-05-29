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31 минуту назад

Родион Газманов рассказал об отношениях с отцом

Мослента

Певец, музыкант, телеведущий Родион Газманов в беседе с «Мослентой» рассказал об отношениях со своим знаменитым отцом — певцом, композитором, народным артистом России Олегом Газмановым.

Родион Газманов рассказал об отношениях с отцом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«То, что мой отец — популярный человек, изначально накладывало на меня определенную ответственность. Есть планка, которую нужно соблюдать и строго соответствовать ей», — поделился артист.

Газманов признался, что ему повезло, что перед ним всегда есть пример человека, на которого можно ориентироваться.

«Есть человек, с котором можно посоветоваться по вопросам из моей сферы деятельности, который опытнее меня и дальновиднее. Это очевидный плюс», — рассказал артист в интервью.

Ранее экс-солист рок-группы «Парк Горького», 63-летний заслуженный артист России Александр Маршал раскрыл размер своей пенсии, которую ему платят в Подмосковье.

Шоу-бизнес,Родион Газманов,Олег Газманов,Александр Маршал,
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