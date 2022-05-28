Нетребко с триумфом вернулась на сцену

Анна Нетребко выступала на самых известных сценах мира. Но этой весной оперная дива временно осталась не у дел – из-за того, что долго отмалчивалась по поводу ситуации на Украине, западные театры отказывались с ней сотрудничать.

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Когда же Анна все же выступила с критикой России, не рады ей стали в нашей стране, - пишет teleprogramma.pro.

Но вот после вынужденного перерыва звезда вернулась на сцену. На днях артистка дала концерт в Париже с оглушительным успехом. А накануне с тем же успехом выступила в Милане в Ла Скала.

После выступления Нетребко вышла к поклонникам, которые столпились у театра. Публика выкрикивала комплименты, а Анна оставляла автографы на буклетах.

Ранее актёр Дмитрий Певцов поделился своим мнением о действиях оперной певицы Анны Нетребко.