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30 минут назад

Нетребко с триумфом вернулась на сцену

Ирина Лебедева

Анна Нетребко выступала на самых известных сценах мира. Но этой весной оперная дива временно осталась не у дел – из-за того, что долго отмалчивалась по поводу ситуации на Украине, западные театры отказывались с ней сотрудничать.

Нетребко с триумфом вернулась на сцену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Когда же Анна все же выступила с критикой России, не рады ей стали в нашей стране, - пишет teleprogramma.pro.

Но вот после вынужденного перерыва звезда вернулась на сцену. На днях артистка дала концерт в Париже с оглушительным успехом. А накануне с тем же успехом выступила в Милане в Ла Скала.

После выступления Нетребко вышла к поклонникам, которые столпились у театра. Публика выкрикивала комплименты, а Анна оставляла автографы на буклетах.

Ранее актёр Дмитрий Певцов поделился своим мнением о действиях оперной певицы Анны Нетребко.

По мнению мужчины, многие звёзды думают только о себе. Их не волнует судьба родины. Он утверждает, что отрекшаяся от России Анна Нетребко не сможет спокойно и комфортно жить в Европе. Об этом он заявил на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Шоу-бизнес,Дмитрий Певцов,Анна Нетребко,
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