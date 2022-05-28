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45 минут назад

Хилькевич: «Я купила детский сад!»

Ирина Лебедева

Российская актриса Анна Хилькевич выкупила помещение детского сада и начала делать в нем ремонт. Звезда написала об этом в Telegram-канале.

Хилькевич: «Я купила детский сад!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я, наконец, сделала самый решительный шаг к своей мечте. Я купила детский сад! Я мечтала о своем детском саде с 18 лет…но все никак не могла решиться. Это суперважное событие для меня и старт большой работы — мы купили помещение, которое нуждается в ремонте и доработках. Очень много дел ждет впереди», — поделилась звезда радостью с поклонниками.

Актриса обещала подписчикам показывать, как преображается ее детский сад. Завершить ремонтные работы Хилькевич планирует к началу сезона – к 1 сентября.

Анна Хилькевич не смогла купить дом из-за высоких ставок по ипотеке. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. Хилькевич рассказала, что вместе со своим мужем, предпринимателем Артуром Волковым, планировала купить дом в ипотеку. Супруги успели определиться с выбором конкретного объекта и все распланировать, но внезапно возросшие процентные ставки заставили пару отказаться от идеи в последний момент.

Шоу-бизнес,Артур Волков,Анна Хилькевич,
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