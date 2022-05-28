Хилькевич: «Я купила детский сад!»

«Я, наконец, сделала самый решительный шаг к своей мечте. Я купила детский сад! Я мечтала о своем детском саде с 18 лет…но все никак не могла решиться. Это суперважное событие для меня и старт большой работы — мы купили помещение, которое нуждается в ремонте и доработках. Очень много дел ждет впереди», — поделилась звезда радостью с поклонниками.