Будина объяснила свой отъезд из России

Ольга Будина в программе «Доброе детство» рассказала, почему в свое время покинула Россию и уехала жить в Испанию. Они с сыном прожили там несколько лет, но в 2019 году вернулись.

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Тогда ее в России ничего не удерживало. Отец ее ребенка, Александр Наумов, с которым она давно развелась, отношений с сыном не поддерживал. Карьеру в кино Будина решила завершить. Она посвятила себя помощи детям-сиротам, однако эмоционально выгорела, да еще у сына начался подростковый кризис, - информирует Газета.ру.

«В какой-то момент я решила уехать, мы с сыном собрались и переехали из России в Испанию. Тогда было дешевле приобрести дом в Испании на берегу моря, чем заплатить за дачу в Подмосковье. У моего ребенка как раз начинался переходный возраст, и я хорошо понимала, что традиционный конфликт «отцов и детей» явно не на пустом месте возник. Все дело в различном мировоззрении, я пыталась как-то достучаться до него», - вспоминает актриса.

В личной жизни Ольге катастрофически не повезло. Она лишь однажды побывала замужем, после чего желание вновь идти в ЗАГС у Ольги пропало.

Единственным супругом актрисы стал бизнесмен Александр Наумов. Он красиво ухаживал за Ольгой, а та не заметила, как влюбилась. Когда артистка забеременела, встал вопрос о свадьбе. Влюбленные поженились в 2004 году. Тогда же у них родился сын Наум. Однако брак Будиной продлился недолго.