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19 минут назад

Представитель Вайкуле опровергла слухи о болезни певицы

Ирина Лебедева

В СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что Лайма Вайкуле серьезна больна, якобы у нее рецидив рака и она проходит в США курс химиотерапии.

Представитель Вайкуле ответила на слухи о тяжелой болезни певицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

5 Канал опубликовал комментарии к Кристине Обосян, представительницы певице. Та назвала известие о новом витке опасной болезни у звезды ложными слухами.

«Это все вранье», – сказала Кристина.

Тем не менее, Лайма Вайкуле находится в Америке, и ранее ее супруг подтверждал, что звезда приехала ради медицинского обследования. Фолловеры не забыли, как в 1991 году медики обнаружили у нее онкологическое заболевание. Тогда с болезнью удалось справиться.

У Лаймы Вайкуле случился рецидив рака

Согласно информации из открытых источников, впервые рак молочной железы певице диагностировали в начале 90-х. Как впоследствии признавалась сама артистка, врачи тогда говорили, что ее шансы выжить составляют всего 20%. Она также опровергала сообщения, что у нее был именно рак груди.

Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,
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