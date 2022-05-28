Представитель Вайкуле ответила на слухи о тяжелой болезни певицы

В СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что Лайма Вайкуле серьезна больна, якобы у нее рецидив рака и она проходит в США курс химиотерапии.
5 Канал опубликовал комментарии к Кристине Обосян, представительницы певице. Та назвала известие о новом витке опасной болезни у звезды ложными слухами.
«Это все вранье», – сказала Кристина.
Тем не менее, Лайма Вайкуле находится в Америке, и ранее ее супруг подтверждал, что звезда приехала ради медицинского обследования. Фолловеры не забыли, как в 1991 году медики обнаружили у нее онкологическое заболевание. Тогда с болезнью удалось справиться.
Согласно информации из открытых источников, впервые рак молочной железы певице диагностировали в начале 90-х. Как впоследствии признавалась сама артистка, врачи тогда говорили, что ее шансы выжить составляют всего 20%. Она также опровергала сообщения, что у нее был именно рак груди.