Представитель Вайкуле ответила на слухи о тяжелой болезни певицы

В СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что Лайма Вайкуле серьезна больна, якобы у нее рецидив рака и она проходит в США курс химиотерапии.

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5 Канал опубликовал комментарии к Кристине Обосян, представительницы певице. Та назвала известие о новом витке опасной болезни у звезды ложными слухами.

«Это все вранье», – сказала Кристина.

Тем не менее, Лайма Вайкуле находится в Америке, и ранее ее супруг подтверждал, что звезда приехала ради медицинского обследования. Фолловеры не забыли, как в 1991 году медики обнаружили у нее онкологическое заболевание. Тогда с болезнью удалось справиться.