Лепс выступил с угрозами в адрес зятя

Григорий Лепс в интервью Муз-ТВ выступил с предупреждением в адрес своего зятя.

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Заслуженный артист РФ предупредил зятя на случай, если тот будет плохо относиться к его дочери. В апреле старшая дочь исполнителя вышла замуж за режиссера Михаила Плутахина.

Лепс заявил, что к жениху дочки у него есть определенные требования, - пишет ФАН.

«Он должен любить свою работу, заботиться о семье, чтобы она ни в чем не нуждалась», - строго сказал музыкант.

Материальный достаток, по мнению Лепса, достигается с годами. Его жена тоже в свое время вышла замуж не за известного артиста, а просто за любимого человека. Но при этом Григорий жестко сказал, что не потерпит плохого отношения к своей дочери. Если он узнает, что та несчастна, то пример решительные меры.

«Я его уничтожу морально или физически — неважно. Для меня это не составляет труда», — пригрозил Лепс.

Певец Григорий Лепс и его экс-супруга, балерина Анна Шаплыкова, вместе отметили день рождения дочери Николь. Фотографией с праздника музыкант поделился в социальных сетях.