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20 минут назад

Лепс выступил с угрозами в адрес зятя

Ирина Лебедева

Григорий Лепс в интервью Муз-ТВ выступил с предупреждением в адрес своего зятя.

Лепс выступил с угрозами в адрес зятя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заслуженный артист РФ предупредил зятя на случай, если тот будет плохо относиться к его дочери. В апреле старшая дочь исполнителя вышла замуж за режиссера Михаила Плутахина.

Лепс заявил, что к жениху дочки у него есть определенные требования, - пишет ФАН.

«Он должен любить свою работу, заботиться о семье, чтобы она ни в чем не нуждалась», - строго сказал музыкант.

Материальный достаток, по мнению Лепса, достигается с годами. Его жена тоже в свое время вышла замуж не за известного артиста, а просто за любимого человека. Но при этом Григорий жестко сказал, что не потерпит плохого отношения к своей дочери. Если он узнает, что та несчастна, то пример решительные меры.

«Я его уничтожу морально или физически — неважно. Для меня это не составляет труда», — пригрозил Лепс.

Певец Григорий Лепс и его экс-супруга, балерина Анна Шаплыкова, вместе отметили день рождения дочери Николь. Фотографией с праздника музыкант поделился в социальных сетях.

Григорий Лепс опубликовал в личном блоге снимок с вечеринки по случаю 15-летия дочери Николь. На фото, помимо него и его наследницы, также присутствует мать девочки и бывшая жена артиста Анна Шаплыкова. Прожив в браке около 20 лет, они развелись в декабре 2021 года, но сохранили дружеские отношения ради общих детей — дочерей Николь и Евы, а также сына Ивана.

Шоу-бизнес,Михаил Плутахин,Григорий Лепс,
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