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44 минуты назад

Дочь Заворотнюк: «Мама потихонечку…»

Ирина Лебедева

Анна, дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, отвечая на вопросы поклонников в микроблоге, сообщила, что ее тяжелобольная мама сейчас проходит серьезное лечение.

Дочь Заворотнюк: «Мама потихонечку…»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Три года назад стало известно, что у актрисы Заворотнюк онкологическое заболевание. Как пишут СМИ, у звезды опухоль мозга. Семья заняла максимально закрытую позицию, не делится подробностями о состоянии Анастасии, и единственный источник информации – это ее дочь, - рассказывает ФАН.

Анна всегда очень деликатно отвечает на вопросы о здоровье мамы. Вот и на этот раз она написала лишь:

«Мама потихонечку... Она на серьезном лечении», - добавив, что болезнь «очень страшная».

Заворотнюк-младшая призналась, что мечтает сняться в одном фильме вместе с матерью, и верит, что это обязательно произойдет.

Неделю назад молодая блогерша Аня сообщила своим подписчикам о том, что собирается отправиться в некое место силы. Как выяснилось позже, наследница Заворотнюк поехала на Байкал.

«Сходили к местному шаману, невероятный человек», — оповестила она публику.

Фолловеры Заворотнюк младшей уверены, что трип был совершен не ради забавы. Некоторые пользователи сети считают, что девушка старается использовать все возможные ресурсы, чтобы спасти свою маму и визит к шаману — это один из способов возможного лечения.

Шоу-бизнес,Анастасия Заворотнюк,
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