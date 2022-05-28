У Лаймы Вайкуле случился рецидив рака

Певица Лайма Вайкуле несколько лет назад прошла курс химиотерапии. Однако недавно у артистки случился рецидив.

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Вайкуле заметили в той же клинике, где она проходила первый курс химеотерапии несколько лет назад. Медицинское учреждение расположено в США. По данным инсайдера Telegram-канала, у артистки случился рецидив рака.