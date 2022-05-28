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21 минуту назад

У певицы Лаймы Вайкуле случился рецидив рака

Слово и Дело

Певица Лайма Вайкуле несколько лет назад прошла курс химиотерапии. Однако недавно у артистки случился рецидив.

У Лаймы Вайкуле случился рецидив рака
Фото: ТАССТАСС

Вайкуле заметили в той же клинике, где она проходила первый курс химеотерапии несколько лет назад. Медицинское учреждение расположено в США. По данным инсайдера Telegram-канала, у артистки случился рецидив рака.

Лайма Вайкуле ― советская и латвийская эстрадная певица, актриса, народная артистка Латвийской Республики. Исполнила такие хиты, как: «Вернисаж», «Еще не вечер», «Скрипач на крыше», «Шерлок Холмс», «Я вышла на Пикадилли», «Легкой джазовой походкой», «Я за тебя молюсь» и многие другие.

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