Маргарита Суханкина ушила желудок и сбросила 30 килограмм

Певица Маргарита Суханкина сбросила 30 килограмм после того, как перенесла резекцию желудка. Как сообщает «КП», женщина решилась ушить орган после того, как ее вес достиг 100 кг.

«Раньше я весила 100 кг. А после операции вернулась в привычные 70, с которыми прожила полжизни… Мне не пришлось, как некоторым, удалять лишнюю кожу после операции. Она стала лишь немного мягче», — заявила она.

Женщина потратила на свое преображение около 300 тысяч рублей. Операция по уменьшению желудка длилась около часа, а еще сутки Суханкина оставалась в больнице под наблюдением врачей. При этом трудности, связанные с хирургическим вмешательством, она перенесла легко — сложнее для Маргариты было жить с лишним весом.