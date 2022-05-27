Актриса и телеведущая Лариса Гузеева вернулась в Россию из Болгарии, где отдыхала и продолжала восстанавливаться от последствий перенесенного коронавируса.

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О возвращении домой Гузеева сообщила подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta). Артистка также поблагодарила поклонников за поздравления с днем рождения, который она отметила 23 мая.

«Мои дорогие подписчики, огромное вам спасибо за любовь, внимание и участие! Спасибо за поздравления и добрые пожелания! Я дома», - написала телеведущая.

Ранее Гузееву возмутили публикации в СМИ о ее якобы «тайном бегстве» в Болгарию. Артистка отметила, что она не Человек-паук и не Бэтмен, чтобы куда-то тайно улететь.