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48 минут назад

Ивлееву в платке и без макияжа подняли на смех в сети с фразой «а семки есть»

Lenta.ru

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева снялась в платке и без макияжа и стала объектом шуток для подписчиков. Соответствующие кадры появились в ее соцсетях

Ивлееву в платке и без макияжа подняли на смех в сети
Фото: РИА НовостиРИА Новости
телеграм-канал Настя Ивлеева

На размещенных фотографиях девушка позировала на фоне религиозных построек, покрыв голову косынкой с цветочным узором. При этом образ звезда дополнила объемным красным свитшотом, широкими брюками камуфляжной расцветки и кроссовками. Также на снимках заметно, что ведущая не стала делать макияж. Свои публикации она сопроводила фразами «рассвет не за горами» и «фотки для мамы».

телеграм-канал Настя Ивлеева

В свою очередь, пользователи сети отреагировали на данные кадры в комментариях, подняв Ивлееву на смех.

«Когда жених сказал, что любит скромниц», «Фотографии для мамы парня», «Опасность, ты ли это?», «Бабуль, почем чипсики? А семки есть?! Может, орешки?», «Babushka!», «Бабушка-стайл», «Баба Капа», «В платке и в штанах в церкви», «Ребрендинг шоколада "Аленка"», «Русификация выкручена на максимум», — отметили юзеры.

В апреле Анастасия Ивлеева показала кадры из новой откровенной фотосессии для журнала Playboy. На фото девушка позировала в босоножках на шпильках, черном латексном боди и колготках с вырезами, обнажающими ягодицы. Кроме того, образ 31-летней знаменитости дополняли аксессуары в виде кроличьих ушей и хвоста.

Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,
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